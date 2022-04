Pressione alta, è la bevanda più amata dagli italiani: stanne alla larga | È letale

Pressione alta? Se si soffre di ipertensione si dovrebbe dire definitivamente addio ad una delle bevande più amate ed apprezzate dagli italiani.

Diversi studi epidemiologici e diverse ricerche hanno confermato che i pazienti che soffrono di pressione alta dovrebbero seguire un regime alimentare corretto ed evitare il consumo di determinate bevande.

Pressione del sangue: quando è alta?

La pressione sanguigna è la pressione del sangue che spinge contro le pareti delle arterie. Le arterie trasportano il sangue dal cuore ad altre parti del corpo.

Un livello di pressione sanguigna normale è inferiore a 120/80 mmHg. L’ipertensione è una condizione in cui la pressione sanguigna è superiore al normale. La pressione sanguigna cambia durante il giorno in base alle tue attività. Avere misure di pressione sanguigna costantemente al di sopra del normale può comportare una diagnosi di ipertensione (o ipertensione).

Più elevati sono i livelli di pressione sanguigna, maggiore è il rischio di altri problemi di salute, come malattie cardiache, infarto e ictus.

L’ipertensione può danneggiare le arterie rendendole meno elastiche, il che diminuisce il flusso di sangue e ossigeno al cuore e maggiore è il rischio delle malattie cardiache. Inoltre, la diminuzione del flusso sanguigno al cuore può causare:

Infarto , che si verifica quando l’afflusso di sangue al cuore è bloccato e il muscolo cardiaco inizia a morire senza abbastanza ossigeno.

, che si verifica quando l’afflusso di sangue al cuore è bloccato e il muscolo cardiaco inizia a morire senza abbastanza ossigeno. Dolore toracico , chiamato anche angina.

, chiamato anche angina. Insufficienza cardiaca.

Pressione alta: è meglio evitare il consumo di una determinata bevanda

Un consumo eccessivo di alcol può aumentare i livelli di trigliceridi nel sangue, causando ipertensione e danni cardiovascolari.

Bere troppe bevande alcoliche potrebbe aumentare di cinque volte il rischio di ictus o emorragia cerebrale perché la pressione sanguigna aumenta.

Quando un individuo consuma una singola bevanda alcolica, porta ad un aumento della pressione sanguigna.

Per prevenire meglio l’ipertensione, l’American Heart Association suggerisce di limitare l’assunzione di alcol a non più di 2 drink al giorno per gli uomini e non più di 1 drink al giorno per le donne. Secondo la rivista Atherosclerosis, gli scienziati hanno scoperto che il binge drinking ha aumentato lo sviluppo dell’aterosclerosi, o l’indurimento e il restringimento delle arterie, che può portare a un infarto o ictus.

L’alcol è ricco di calorie e zuccheri e può contribuire ad un incremento del peso corporeo e dell’obesità, che può aumentare il rischio di ipertensione a lungo termine.

Si ricorda che l’alcol può anche interrompere l’efficacia di alcuni farmaci per la pressione sanguigna: è sempre meglio consultare il proprio medico prima di bere durante l’assunzione di farmaci per la pressione sanguigna.