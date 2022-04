“Pensavo fosse seduto”, Marco Melandri umilato dal pubblico dell’Isola dei Famosi | VIDEO

Offesa gravissima per il pilota motociclistico Marco Melandri, spudoratamente umiliato da tutto il pubblico de L’Isola Dei Famosi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete queste ultime settimane sono state particolarmente singolari per il famosissimo pilota, il quale ha deciso di buttarsi a capofitto in un’avventura a dir poco difficoltosa. Si è infatti esposto davanti al giudizio comune del popolo italiano con la speranza di conquistare nuovamente la stima e l’ammirazione del pubblico. Il suo percorso all’interno del programma però purtroppo ha avuto una durata molto breve, solo pochi giorni fa infatti lo stesso pubblico che sperava di conquistare ha deciso di eliminarlo definitivamente dal reality.

Insomma, la sua avventura è praticamente finita ancora prima che potesse suscitare interesse. D’altronde è risaputo, quando si decide di far parte del mondo dello spettacolo bisogna fare i conto con le opinioni contrastanti del pubblico. Il quale può essere aspramente severo.

Nonostante vi siano innumerevoli persone che lo seguono e lo stimano, alcuni non lo trovano particolarmente ‘interessante’. Dopo al sua eliminazione infatti lo stesso pubblico che inspiegabilmente si è scagliato contro di lui ha iniziato a trovare dei pretesti per continuare a farlo anche dopo il suo abbandono dell’isola.

Marco Melandri umiliato dopo L’Isola Dei Famosi

Come da programma ogni concorrente che viene eliminato all’interno del reality della famosissima conduttrice Ilary Blasi, viene condotto nello studio dove poi la stessa presentatrice gli da il benvenuto. Ciò è accaduto anche per lui, giunto nello studio però qualcosa ha attirato l’attenzione dei telespettatori, in modo completamente negativo.

Quella che doveva essere una splendida sorpresa infatti si è tramutata presto in un vero incubo. Ad aspettare l’uomo all’interno dello studio vi era proprio al fidanzata Manuela Raffaetà.

Per chi non lo sapesse, lei è una ragazza molto alta e di bell’aspetto. Al suo fianco però, la coppia anziché suscitare interesse per via del sentimento che entrambi provano, ha suscitato l’interesse per via della sorprendente differenza di altezza. In molti infatti hanno iniziato a beffarsi di lui prendendolo spudoratamente in giro per vi della sua statura.

Alcuni di loro inoltre hanno perfino presupposto che il ragazzo fosse in realtà seduto poiché, a loro dire, una differenza tale di altezza è davvero improponibile. Sul web quindi ha iniziato a circolare il video in questione ed in numerosi lo hanno riportato descrivendo il ragazzo in malo modo. Innumerevoli utenti inoltre hanno avuto il coraggio e la sfrontatezza che, sempre a loro dire, lei coltiva questa relazione per via del suo patrimonio.