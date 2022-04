Belen Rodriguez e Stefano: “Famiglia allargata”, la FOTO conferma tutto: è successo davvero

Splendida notizia per la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la loro famiglia finalmente si allarga. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete negli ultimi mesi la coppia si è vista protagonista di innumerevoli vicende e soprattutto chiacchiericci. Dopo la separazione dal famoso Antonino Spinalbese la donna è stata dolcemente accolta fra le braccia del ballerino, nonché suo ex storico. I due da allora non si sono più separati, ad oggi sono innumerevoli i progetti futuri che riguardano la coppia, tra questi vi è perfino un matrimonio di riconferma, ovvero un matrimonio per ufficializzare il loro nuovo avvicinamento.

Questo chiacchiericcio ha lasciato praticamente tutti senza parole, in molti attendevano questo momento da anni ed oggi finalmente assistono ad un momento storico. Perfino chi lavora da anni ormai nel mondo dello spettacolo è rimasto colpito dal loro nuovo avvicinamento. Le notizie però pare che non siano finite e che a breve verrà annunciato uno scoop inimmaginabile.

Da quando fra i due è tornato il sereno i paparazzi tentano di catturare ogni momento magico che la coppia trascorre insieme. Proprio grazie a loro siamo venuti a conoscenza di una verità completamente disarmante, nessuno infatti avrebbe mai potuto immaginare un evento simile a ciò che i paparazzi hanno catturato.

Belen Rodriguez e Stefano: la loro famiglia si allarga definitivamente

Come vi abbiamo già anticipato, i due sono ufficialmente tornati insieme anche se nessuno dei due ha perso qualche secondo di tempo per confermare pubblicamente la notizia. D’altronde però, avrebbero confermato una situazione ormai ben chiara a tutti. Il presente della showgirl appare ormai sereno, in tutto questo però non bisogna dimenticare che, nonostante la relazione con Stefano stia andando a gonfie vele, lei ha comunque delle responsabilità nei confronti di Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì.

Pare però che questo non turbi affatto il giovane ballerino. Il quale comprende perfettamente come lui si possa sentire ma non per questo prende le distanze dall’ex moglie. Oltre a comprenderlo inoltre, lui non porta alcun rancore nei suoi confronti, ed anzi ha accolto la piccola Luna Marì benissimo. Pare infatti che tutta la famiglia De Martino si stia lentamente allargando. Come possiamo ben notare dagli scatti riportati da Chi, trascorrono intere giornate insieme.

Come ben saprete i due ebbero il piccolo Santiago molti anni fa ed entrambi interpretano il ruolo di genitore in modo esemplare. Pare appunto che, nonostante la famiglia De Martino si stia nuovamente formando, per il ballerino non vi è alcun problema nell’accoglierla senza creare imbarazzi inutili, eppure lei è il frutto dell’amore che la sua futura moglie ha provato per un altro uomo.