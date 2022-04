“Vuole il divorzio”, non bastava Charlene: ora pure Charlotte Casiraghi | Che scandalo

Nuovo dramma per la famiglia Grimaldi. Dopo Charlene, anche Charlotte Casiraghi dà i numeri. La secondogenita di Carolina di Monaco vuole il divorzio. Caos nel Principato.

Non trova un attimo di pace la famiglia Grimaldi: Charlotte Casiraghi vuole separarsi dal marito. Ecco il nuovo scandalo che sta facendo scalpore in tutto il Principato.

Nuovo dramma nella famiglia reale

Considerata una delle donne più belle del mondo, Charlotte Casiraghi è la secondogenita della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi. Classe 1986, è undicesima in linea di successione al trono monegasco.

Charlotte è legatissima allo zio Alberto II, con il quale, si dice, abbia un rapporto bellissimo tanto da considerarlo un padre. La figlia di Carolina è sempre stata una giovane con la testa sulle spalle.

Dopo gli studi in Francia presso l’Università della Sorbona dove si è laureata in filosofia, ha lavorato come scrittrice, giornalista ed è stata anche direttrice di importanti riviste. Per un periodo si è dedicata anche all’editoria.

La sua vita privata non è stata caratterizzata da particolari colpi di scena. Dopo il lungo fidanzamento con il marocchino Gad Elmaleh, che l’ha resa mamma di Rafael, dal 2018 è in coppia con il produttore Dimitri Rassam, volto noto del cinema.

A quanto pare, proprio con Dimitri le cose non andrebbero più bene. La situazione è così drammatica che Charlotte ha deciso di chiedere il divorzio e porre fine al suo matrimonio.

Charlotte Casiraghi pronta al divorzio

C’è aria di crisi tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. La coppia, convolata a nozze nel 2019 ha un figlio di nome Balthazar. I due sono sempre stati legati da un amore profondo e indissolubile che a quanto pare è stato però messo in secondo piano a seguito di crisi e incomprensioni caratteriali recentemente sopraggiunte.

Tra i corridoi di palazzo reale, si mormora che la bella nipote di Alberto II sia in procinto di chiedere il divorzio al suo compagno. L’idea di separarsi da Dimitri frulla nella testa della secondogenita di Carolina di Monaco già da qualche tempo ma, se fino ad ora le carte non sono state presentate, è solo per il volere della principessa Carolina che si oppone drasticamente al divorzio.

Secondo il magazine Voici, Charlotte e Dimitri sarebbero in crisi già da qualche anno. Il loro matrimonio non funziona più e la donna vuole iniziare una nuova vita senza il suo compagno. Carolina di Monaco però non è d’accordo.

Dimitri Rassam è figlio di Carole Bouquet, un’importante attrice francese nonché una delle più care amiche di Carolina. La sorella di Alberto si oppone a questa decisione della figlia: lei adora il genero e soprattutto sua madre e non vuole che i loro rapporti debbano finire così, per un colpo di testa di Charlotte.