“Ha mollato Camilla Parker”, incredibile: il principe Carlo bacia un’altra reale | FOTO

Colpo di scena nella Royal Family: il Principe Carlo bacia un’altra reale. Ecco per chi ha mollato Camilla. Lei è bellissima, una delle nobildonne più affascinanti del mondo.

Carlo e Camilla ai ferri corti? Il figlio della regina Elisabetta beccato a baciare un’altra reale e no, non è la sua consorte.

Carlo e Camilla, storia di un amore turbolento

Carlo d’Inghilterra e Camilla Shand si conoscono da tanti anni. Lei, ex moglie del generale Andrew Parker Bowles è la seconda moglie del principe di Inghilterra. Definita a più riprese dai media internazionali come la terza incomoda, la attuale duchessa della Cornovaglia sarebbe stata per lungo tempo amante del figlio della regina Elisabetta.

Anni dopo la drammatica morte della principessa triste, così come era conosciuta Lady Diana, Carlo esce allo scoperto e nel 2005 sposa Camilla. Diciamo pure che la Shand non è tra i reali più amati.

Seppure inizialmente, la regina Elisabetta non aveva particolare simpatia nei suoi confronti, si è dovuta ricredere dinanzi alla felicità del figlio Carlo. Proprio la monarca, qualche mese fa, in occasione dell’annuncio del giubileo di platino che si celebrerà questo giugno per festeggiare i suoi 70 anni di regno, ha tenuto un discorso memorabile.

La regina ha chiesto ai sudditi di trattare con rispetto Camilla che un giorno sarà erede del trono d’Inghilterra e Regina al suo posto. Carlo e Camilla si sono sempre dimostrati innamorati e affiatati ma avete visto che cosa è successo? Il futuro re d’Inghilterra è stato beccato a baciare un’altra donna e non è sua moglie.

Il futuro re di Inghilterra molla Camilla e bacia un’altra reale

C’è aria di crisi tra Carlo e Camilla? Il figlio prediletto della Regina Elisabetta è stato beccato a baciare un’altra reale e no, non è Camilla Shand. Stiamo parlando niente di meno che di Letizia Ortiz, la regina di Spagna.

I fan della coppia reale possono stare tranquilli: non c’è nessuna crisi tra i due sovrani inglesi. Il principe del Galles ha inaugurato insieme alla regina dii Spagna, la Spanish Gallery di Auckland, in Inghilterra.

I due sono stati beccati al momento dei saluti. Carlo, da vero galantuomo, fa il baciamano alla regina. La moglie di Filippo di Spagna ha approfittato della sua visita in Inghilterra per visitare il castello di Durham, oggetto di un importate progetto filantropico.

Il principe d’Inghilterra e la regina Ortiz sono legati dalla stessa passione per l’arte e la cultura Già in passato hanno unito i loro interessi per inaugurare un’altra galleria d’arte ma in Spagna.