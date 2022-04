Belen Rodriguez incontrollabile, distrugge Soleil come mai nessuno ha fatto: Che bordata! | VIDEO

Belen Rodriguez senza freni distrugge pubblicamente Soleil Sorge. Nessuno si era permesso mai di fare una cosa del genere. Che stoccata! Ecco il video che mostra la frecciatina pubblica.

Belen Rodriguez e Soleil Sorge nemiche acerrime? La showgirl argentina le lancia una stoccata clamorosa. Ecco che cosa ha detto nei confronti della ex gieffina.

Belen e Soleil, acerrime nemiche

Belen Rodriguez e Soleil Sorge non si sopportano, almeno questo è quanto si può percepire dalle stoccate clamorose che si riservano pubblicamente. La showgirl argentina e l’influencer italo-americana si sono conosciute un bel po’ di tempo fa, quando l’ex gieffina era la fidanzata di Jeremias, l’ultimogenito dei Rodriguez.

Jeremias e Soleil si sono incontrati durante l’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, quando entrambi erano naufraghi. Hanno avuto una relazione che è durata però pochissimo. A quanto pare, la Sorge non è mai stata ben vista nella famiglia Rodriguez.

A non sopportarla, in particolare, Cecilia e Belen che con lei non hanno mai avuto uno splendido rapporto, anzi. In un’intervista rilasciata a Verissimo, la fidanzata di Ignazio Moser ha confessato che, quando la relazione tra Jeremias e Soleil è finita, lei è stata contentissima perché la Sorge avrebbe, a suo dire, cercato di cambiare il fratello anziché amarlo così com’è.

Sebbene siano passati diversi anni da quando Jeremias e Soleil si sono detti addio, l’astio da parte delle sorelle Rodriguez nei confronti della Sorge continua a persistere. Avete visto la stoccata clamorosa fatta da Belen a Soleil? Da non crederci.

La Rodriguez asfalta pubblicamente Soleil

Belen Rodriguez non sopporta Soleil Sorge ed è chiarissimo. Avete visto che cosa ha fatto la conduttrice argentina? Ha lasciato i fan senza parole. Nell’ultima puntata delle Iene, la ex gieffina è stata la protagonista di un terribile scherzo nel quale veniva accusata di essere parte di una truffa da oltre 5 milioni di euro.

Dopo il servizio mandato in onda, la Rodriguez ha annunciato la presenza della Sorge, la prossima settimana, alle Iene. Teo Mammucari è sembrato felicissimo all’idea, pertanto, l’argentina ha colto l’occasione per lanciare una clamorosa stoccata all’ex cognata:

“Non vorresti essere affiancato da due presenze femminili? Poi lo sai che a lei piace il poliamore, la poligamia? L’hai visto il Grande Fratello, dove c’è Soleil, Alex Belli e sua moglie Delia che fanno delle cose…”.

La battuta di Belen non è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della Sorge secondo i quali la conduttrice ci è andata giù pesante. Come risponderà a questa accusa pubblica l’ex gieffina? Approfitterà della ospitata alle Iene per togliersi qualche sassolino dalle scarpe?