UeD, ricordate il tronista Luigi? Scomparso dalla TV dopo il grave incidente

Vi ricordate dell’amatissimo tronista Luigi Mastroianni? Dopo il gravissimo incidente scomparve completamente dalla televisione. Ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi nella vita.

In molti si ricorderanno della sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. La sua è una storia molto particolare, per chi non lo sapesse infatti sul suo percorso si sono presentati innumerevoli ostacoli perfino all’interno del rinomato programma televisivo. Dovete sapere infatti che il ragazzo si presentò ben due volte nello studio, la prima in qualità di corteggiatore mentre per la seconda in qualità di tronista.

La prima volta infatti conobbe la famosa Sara Affi Fella, e cadde purtroppo in uno dei suoi giochi di visibilità. La donna infatti non aveva alcuna intenzione di trovare qualcuno che potesse diventare il suo compagno di vita poiché in realtà lei era già fidanzata. Sara infatti intraprese il suo percorso nel dating show con il cuore già impegnato.

Con il passare del tempo, l’allora corteggiatore, venne a scoprire dell’inganno e per questo motivo, principalmente per scusarsi con lui per non aver indagato al meglio, la redazione del programma lo invitò a ricoprire il ruolo da tronista.

Luigi Mastroianni, che fine ha fatto dopo l’incidente: scomparso letteralmente dalla televisione

Avendo davanti una strada tutta nuova, il tronista decise di intraprendere il suo cammino con la corteggiatrice Irene Capuano. I due però non trovarono l’equilibrio tanto sperato e per questo motivo infatti dopo solo pochi mesi si lasciarono definitivamente prendendo entrambi strade completamente separate. Qualche anno dopo, arrivò per lui un’altra spiacevole notizia. Quella che doveva essere solo ed esclusivamente una terapia antiinfiammatoria per via di uno strappo al muscolo lombare, si è poi trasformata in ben altro.

“Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto” – Scrisse una volta a riguardo, comunicandolo a tutti i suoi fan tramite i suoi vari profili social. Da allora però non si seppe più nulla ed il suo nome iniziò a scomparire del mondo dello spettacolo e dalla televisione stessa.

Negli ultimi anni però pare che, dopo le varie delusioni d’amore, abbia finalmente trovato la ragazza adatta lui, con la quale trascorrere il resto della sua vita. Si chiama Anna Scuderi ed i due si sono conosciuti prima del lockdown e con il passare del tempo è sbocciato per loro il sentimento.