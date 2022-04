Tina Cipollari, incredibile profezia su Gemma: aveva previsto tutto già tanti anni fa

L’opinionista Tina Cipollari aveva già previsto tutto moltissimi anni fa, la profezia su Gemma Galgani a UeD si è avverata: ecco di che cosa si tratta e cosa è realmente accaduto.

Negli abbiamo assistito ad innumerevoli interventi dell’opinionista per quanto riguarda la vita sentimentale dell’ormai famosa Gemma Galgani. Le due, come avrete avuto sicuramente modo di percepire, non provano una grande stima l’una nei confronti dell’altra. La dama fa parte del cast del rinomato programma condotto dalla famosa conduttrice Maria De Filippi, Uomini e Donne, da ormai diverso tempo. Con il passare degli anni ha letteralmente rubato la scena a tutti gli altri membri, le sue storie d’amore hanno incuriosito tutto il pubblico del dating show e non solo.

Oltre alla completamente inaspettata notorietà però la donna si è conquistata anche l’ira della famosa opinionista, la quale ormai da anni non si risparmia affatto nel giudicare ogni singola sua mossa. Ebbene, l’antipatia che nutre nei suoi confronti spesso l’ha portata a compiere dei gesti a dir poco sorprendenti e non del tutto rispettosi nei confronti di Gemma.

Il suo comportamento per questo motivo è stato fortemente criticato, vi sono però numerosi telespettatori che l’incoraggiano e la difendono a spada tratta. Come in ogni situazione televisiva infatti il pubblico si è schierato letteralmente in due parti, chi sostiene l’opinionista e chi invece sostiene la dama.

Tina Cipollari, la profezia su Gemma Galgani si avvera inaspettatamente: di che cosa si tratta

Per chi non lo sapesse, la dama non è particolarmente fortunata in amore, anche per questo motivo infatti ha preso parte del cast del programma come membro fisso. Sono numerose le frequentazioni portate avanti nel tempo e purtroppo però, ad oggi nessuna di queste si è aggiudicata un lieto fine.

Nonostante gli anni trascorsi però la donna tuttora si porta nel cuore un uomo in particolare, ovvero Giorgio. La loro storia non finì nel migliore dei modi.

Molti anni fa, quando ancora la donna ed il cavaliere si frequentavano, l’opinionista decise di mettere in cattiva luce la dama. Decise infatti di ballare con il cavaliere chiedendo una canzone in particolare, ovvero Povero Gabbiano di Gianni Celeste. Per chi non lo sapesse, il brano parla di un’amore perduto.

Ricordandovi che Tina è stata colei che ha reso famosa “Povero Gabbiano” anni fa, la sua mente >>>>> 😎#uominiedonne pic.twitter.com/YGzWCV41Fi — Miky (@MikyS03) April 4, 2022

Come volevasi dimostrare i due successivamente si separarono definitivamente, inoltre il brano di Gianni Celeste in questo ultimo periodo ha iniziato a riscontrare un successo inimmaginabile fra i giovani, i quali si divertono ad utilizzarlo sulle varie piattaforme.