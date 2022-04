Stefano De Martino, tutto fuorché lieto fine: scaricato senza pietà | Ha scelto lui

By

Arriva una notizia che gela i fan dell’ex ballerino, ora conduttore di trasmissioni di successo. Ecco cosa gli è capitato.

Conosciamo tutti Stefano De Martino, ex allievo del talent show di Amici di Maria De Filippi, poi diventatone professionista e conduttore del daytime. Stefano è sempre sulla bocca di tutti e protagonista dei tabloid italiani, specialmente per il rapporto instaurato con la showgirl e conduttrice argentina Belén Rodríguez.

Adesso, Stefano De Martino torna al centro dell’attenzione mediatica per una notizia che sta facendo il giro del web.

Stefano De Martino, arriva l’annuncio che lascia i fan senza parole

Stefano De Martino è attualmente uno dei tre membri che compongono la giuria del serale di Amici di Maria De Filippi. Assieme a Stash Fiordispino, attualmente positivo al virus e per questo assente, e a Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano ha il compito di giudicare le esibizioni degli allievi in gara.

Durante le prime puntate del serale di Amici 21, non sono mancate le risate che ci ha regalato l’ex ballerino, che ha sempre la battuta pronta. Stefano non si trattiene dal mettere in scesa siparietti esilaranti con Maria De Filippi, con i membri della giuria o con la maestra di danza classica, Alessandra Celentano.

Stefano sembra abbia preso molto sul serio il suo ruolo di giurato, che ricopre da ormai due anni. Proprio per i fitti impegni della sua agenda, De Martino si è visto costretto a rinunciare alla conduzione di un noto programma di successo, Made in Sud.

I fan sembra non abbiano preso bene la rinuncia di Stefano De Martino, che, se non fosse per l’attuale impegno con Amici, sarebbe assente dai principali palinsesti televisivi. Che gli impegni di Stefano prescindano dalla tv? Questo i fan vorrebbero proprio saperlo.

Nel frattempo, vi sveliamo chi prenderà il suo posto nella conduzione del programma comico di successo di Rai 2, Made in Sud.

Ecco chi saranno i nuovi conduttori di Made in Sud

Sono da poco stati annunciati i conduttori che prenderanno il posto di Stefano De Martino nella conduzione del programma di successo Made in Sud.

Si tratta del cantante napoletano Clementino e dell’ex allieva e professionista di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia.

I telespettatori avranno modo di testare la conduzione della nuova coppia di presentatori a partire da lunedì, 18 aprile 2022, su Rai 2.

I fan della trasmissione sono stati costretti a dire addio, quindi, ai loro beniamini Stefano De Martino e Fatima Trotta. Chissà se ritorneranno a condurre la prossima edizione dello show!