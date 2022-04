“Armando lascia il programma”, terremoto a UeD: scoppia in lacrime e scappa

By

Terremoto nello studio di Uomini e Donne, Armando Incarnato lascia il programma. Lacrime e fuga dallo studio. Ecco che cosa è successo nell’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Armando Incarnato irriconoscibile. Il cavaliere napoletano abbandona il programma, nessuno si aspettava che compisse un gesto del genere. Scopriamo tutti i dettagli.

Terremoto nello studio di Uomini e Donne

Ogni giorno Maria De Filippi è in onda con Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 che conduce da oltre vent’anni, è il programma preferito dei telespettatori italiani che si appassionano alle vicende sentimentali di tutti coloro che si presentano alla corte della moglie di Maurizio Costanzo per trovare l’amore.

Da un paio di anni, la conduttrice ha unito i due troni, quello classico e quello over e la scelta non poteva essere più azzeccata. Il pubblico ha quotidianamente un quadro generale di ciò che succede negli studi di Canale 5.

A proposito del trono over, avete visto che cosa è successo nel corso dell’ultima puntata? Uno dei protagonisti indiscussi della trasmissione, Armando Incarnato, ha sconvolto tutti. Il cavaliere partenopeo, dopo una discussione, abbandona il programma. Lacrime e fuga nello studio di Uomini e Donne.

Armando lascia il programma

Ormai abbiamo imparato a conoscere tutti i protagonisti del trono over di Uomini e Donne e tra questi, uno in particolare si può sicuramente considerare tale. Stiamo parlando di Armando Incarnato.

Il cavaliere partenopeo è presente in trasmissione da diversi anni e purtroppo non è ancora riuscito a incontrare la donna della sua vita. Sebbene abbia intrapreso diverse frequentazioni, la sua dolce metà non l’ha ancora trovata.

Proprio lui è stato protagonista indiscusso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Avete visto che cosa è successo? Come ricorderete, Incarnato si stava frequentando con una dama, Aneta, donna timida ed introversa, molto restia a lasciarsi andare a gesti affettuosi.

Questa freddezza da parte della donna ha messo in seria difficoltà Armando che ha deciso di chiudere la frequentazione con lei. Maria De Filippi cerca di capire meglio la questione e fa accomodare a centro studio i due protagonisti della vicenda.

La dama arriva in trasmissione già arrabbiata e si rifiuta di sedersi dinanzi ad Armando affermando di non voler più far parte del suo harem: scoppia una discussione tra i due che cominciano a rinfacciarsi di tutto.

Aneta non ha preso bene la decisione di Armando di conoscere contemporaneamente anche altre due donne e così lascia il numero ad Ottavio. I due discutono animatamente e ad un certo punto la De Filippi annuncia che altre due dame sono arrivate in studio per conoscere Armando.

Lui non solo le fa entrare ma decide anche di tenerle e di uscire con loro. In un clima di così grande tensione, Aneta scoppia in lacrime. Intanto, dopo il classico minuto di ballo, Armando è ancora furioso per quanto successo con la dama e dopo una discussione con Tina Cipollari, arrabbiato lascia il programma.

Incarnato è solito fare uscite di questo genere ma stavolta sembrava davvero intenzionato a non rientrare più. Arriverà la drastica decisione di abbandonare la trasmissione?