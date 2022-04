“Sgamato con la sua migliore amica”, imperdonabile torto a Kate: dramma in casa reale

Beccato proprio con la sua migliore amica. William fa un torto imperdonabile a Kate. Un nuovo dramma si consuma nella casa reale. Ecco che cosa è successo nella famiglia Windsor-Middleton.

Ancora problemi nella famiglia Windsor-Middleton. Il principe è stato sgamato proprio in compagnia della migliore amica di Kate. Il figlio di Lady Diana l’ha fatta davvero grossa.

Kate furiosa con William

Kate e William si possono considerare sicuramente una delle coppie più belle della nobiltà. Sposati dal 2011, rappresentano il modello istituzionale perfetto per una dinastia antichissima come quella inglese.

Lei, che non ha nobili natali ma oggi è una perfetta nobildonna, ha conquistato il cuore non solo dei sudditi inglesi ma di tutto il mondo. Lui, principe per antonomasia, è riuscito a far capitolare ai suoi piedi la ragazza più bella dell’università.

Kate e William si sono conosciuti infatti alla St. Andrews University, quando entrambi erano solo due studenti. Il loro amore, che ha attraversato alti e bassi, si è stabilizzato con un matrimonio considerato tra i più attesi del Regno Unito.

I duchi di Cambridge sono oggi i genitori di 3 splendidi bimbi, il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis. Come tutte le coppie, anche loro hanno vissuto problemi piuttosto seri. William è stato beccato, per esempio, in atteggiamenti che per nulla si addicono a un uomo sposato, con una delle (ex) migliori amiche di Kate…ora è in guai seri.

Principe William nell’occhio del ciclone

Kate e William sembrano una coppia perfetta, di quelle uscite da un libro di favole con un lieto fine moderno. Ma anche per loro vale il detto: non tutto ciò che è oro luccica e Kate Middleton lo sa bene.

Nonostante ami alla follia il suo principe, più volte il primogenito di Carlo e Lady Diana ha peccato di superficialità. Sapete cosa ha combinato? Quando la dolce Kate era in attesa del principino Louis, il suo consorte è stato beccato in atteggiamenti affettuosi con una donna, una delle migliori amiche di Kate.

A quanto pare, la Middleton non è mai riuscita a superare questo presunto tradimento e pur avendo perdonato il marito, ha allontanato dagli eventi ufficiali o privati da lei organizzati, la sua ex amica.

Ma oggi, la storia si ripete. Il 29 marzo si è tenuto l’evento commemorativo in onore del principe Filippo, deceduto il 9 Aprile 2021. Alla commemorazione hanno partecipato ben 1800 invitati e tra questi anche altre figure istituzionali, come i sovrani di Spagna.

Tra gli ospiti al triste evento, c’era niente di meno che Rose Hanbury, la donna della discordia. Proprio lei è la famosa marchesa rovinafamiglie, colei che, si mormora, abbia avuto un flirt con il principe William.

Rose, tra l’altro, abita proprio vicino ai duchi di Cambridge. La sua presenza avrebbe infastidito non poco Kate che con lei, sembra, non vuole avere più nulla a che fare. William e Kate sono rimasti seduti vicini durante l’evento commemorativo e la duchessa non lo ha perso un attimo di vista, segno che forse non si fida ancora.