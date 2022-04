Mariano Catanzaro, l’indimenticabile tronista scomparso dopo UeD: che finale inaspettato

By

Il simpaticissimo ex tronista Mariano Catanzaro, dopo l’esperienza a UeD sembra essere scomparso dal mondo della televisione. Vediamo perché.

Dopo UeD, Mariano Catanzaro ha fatto parlare di se più che per le sue storie d’amore che per il suo lavoro in tv.

Chi è Mariano Catanzaro

Classe 1983, Mariano Catanzaro, di origini napoletane, è diventato noto al grande pubblico per essere stato, prima un corteggiatore e poi un tronista a UeD. I fedelissimi del programma lo ricorderanno per la sua grande simpatia. Dal dating show uscì insieme a Valentina Pivati. Era il 2014. La loro love story, però, durò molto poco. A lei seguì Cristina Roncalli ma non durò tanto nemmeno con lei. Il trono gli venne affidato nel 2018.

Oggi su Instagram racconta la sua vita privata, passo dopo passo, insieme alle sue passioni come il culto per il suo corpo e gli animali. Inoltre, il ragazzo, ormai 38 enne, è molto appassionato di ballo tra cui salsa e bachata.

Mariano Catanzaro non ha mai nascosto le sue umili origini e la sua voglia di fare. Iniziò a lavorare a 15 anni facendo qualsiasi tipo di lavoro: dall’agricoltore all’ambulante al mercato.

Che fine ha fatto

Mariano Catanzaro ha fatto qualche sporadica apparizione in tv. Un esempio? A La pupa e il secchione show. Successivamente, sembra che la sua carriera televisiva sia rimasta al palo. La sua vita privata, però, ha alimentato diversi gossip, in particolare, per quanto riguarda gli uomini a cui si sarebbe più o meno legato.

All’inizio dell’estate 2021, infatti, l’ex tronista ha mostrato una grande simpatia per Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione di quell’anno del Gf Vip. Dopo le ammissioni sull’ex gieffino, i gossip si sono sprecati circa un’amicizia speciale tra Catanzaro e Giovanni Ciacci. I commenti sulla loro possibile relazione si sono sprecati e sono stati soprattutto negativi. Molti, infatti, volevano il legame speciale di Mariano all’opinionista semplicemente per ricercare visibilità.

L’ex tronista, nonostante gli haters, non ha avuto problemi a farsi mostrare insieme all’opinionista e, in alcune dichiarazioni, ha affermato che, qualsiasi cosa lo faccia stare bene, per lui può essere paragonato all’amore.

In un’altra dichiarazione, sempre risalente alla scorsa estate, Mariano affermò che sarebbe stato molto vicino a Ciacci, conosciuto durante una cena, perché l’avrebbe aiutato a dimagrire. Dopo la bella stagione della relazione tra i due si sono perse le tracce.