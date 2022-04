Eros Ramazzotti, altro che Michelle: la fortunata è una molto più giovane di lei | FOTO

Eros Ramazzotti volta pagina. Dopo Michelle e Marica Pellegrinelli, è stato beccato a baciare un’altra donna. La fortunata è molto più giovane di lui.

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore. Il famoso cantante è stato beccato a scambiarsi baci appassionanti con un’altra donna. Ecco tutti i dettagli.

Eros Ramazzotti di nuovo innamorato

Dopo la fine della sua storia d’amore con Michelle Hunziker e poi, più recentemente, con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti sembra aver trovato nuovamente il sorriso e il merito è di una donna misteriosa.

La vita sentimentale del famoso cantante italiano è sempre stata caratterizzata da innumerevoli alti e bassi. L’amore più grande della sua vita è stato senza dubbio Michelle Hunziker con la quale ha messo al mondo Aurora, il dono più prezioso per entrambi.

Eros e Michelle hanno rappresentato per tempo una delle coppie più belle dello showbiz italiano e la loro rottura ha ferito profondamente tutti. I due sono rimasti però in ottimi rapporti e ancora tutt’oggi continuano a volersi un grande bene.

Dopo la Hunziker, nel cuore di Eros è entrata Marica. Molto giovane lui, la modella aveva solo 26 anni quando convola a nozze con l’allora cinquantenne Eros. I due hanno messo su famiglia e sono oggi i genitori di due splendidi bambini.

Dopo l’addio alla Pellegrinelli e il bacio scambiato con la Hunziker nella sua trasmissione, Michelle Impossible, i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma tra il cantante e la conduttrice ma, a quanto pare, questo desiderio rimarrà tale: Ramazzotti è stato beccato a baciare un’altra donna e no, non è Michelle.

Il cantante paparazzato con un’altra donna

Eros Ramazzotti è di nuovo innamorato. Spuntano delle foto che lasciano tutti a bocca aperta. A quanto pare, tra lui e Michelle Hunziker non potrà mai esserci un ritorno di fiamma.

L’artista italiano è stato paparazzato in dolce compagnia di una ragazza misteriosa con la quale si scambia baci appassionati. La donna in questione non è conosciuta nel mondo dello spettacolo ed è più giovane di lui.

Bruna, occhi profondi e seducenti, non è nota al mondo di gossip e pettegolezzi. A pubblicare la paparazzata, in anteprima, è il settimanale Diva e Donna che immortala il cantante proprio nel momento in cui, salutando il suo nuovo amore, le stampa un bacio passionale dritto in bocca.

Per il momento non si conoscono dettagli sulla donna misteriosa. Eros e lei sono stati paparazzati durante una serata milanese. La sua nuova fiamma sembra bellissima: mora, occhioni vispi e viso dai lineamenti delicati. Non sfugge il dettaglio più evidente: è molto più giovane di Michelle. Qualcuno, ha notato una certa somiglianza anche con la ex Marica Pellegrinelli.