Davide Baroncini, l’ex gieffino ha fatto fortuna: non immaginerete mai con chi si è sposato | FOTO

Era l’edizione numero 11 del Grande Fratello e Davide Baroncini si fece distinguere per una love story con una coinquilina. Oggi, però, ha fatto fortuna. Vediamo perché.

Nella casa di Cinecittà, Davide Baroncini si era fatto distinguere per il suo stile inconfondibile.

Chi è Davide Baroncini

Forse non tutti ricorderanno Davide Baroncini. Del resto, il reality show per eccellenza, il Grande Fratello, ha sfornato nel corso delle sue edizioni, tantissimi volti, ognuno con la sua storia personale. Concorrente dell’edizione 11 del Grande Fratello, Davide Baroncini è diventato famoso per il suo stile ma anche per una storia d’amore, nata proprio nella casa di cinecittà. Baroncini, infatti, si era innamorato di un’altra inquilina: Erinela Bitri.

La travolgente love story, però, si concluse nel giro di tre anni, una volta usciti dalla casa. I due erano stati etichettati come una delle coppie più genuine che si fosse mai formata sugli schermi. La coppia scelse, sin da subito, di andare a convivere. Prima di Erinela, Davide ci aveva provato con altre due concorrenti: Rosa ed Olivia. Con Erinela riuscì anche a mostrare la sua proverbiale gelosia sicula.

La passione per la moda da parte di Davide Baroncini, è rimasta la stessa. Una volta finito il reality, il suo intento era quello di iscriversi ad una scuola di recitazione per, un giorno, diventare attore. Per lui, però, la permanenza nel mondo dello spettacolo, è stata brevissima. Nonostante questo, Davide ha cercato una nuova strada, reinventandosi. Questo a differenza di molti suoi colleghi che, invece, hanno gettato la spugna e sono tornati alle loro origini.

Perché ha fatto fortuna oggi

Da qualche anno, Davide Baroncini si è trasferito a New York. Nella Grande Mela ricopre un ruolo importante in un’azienda italiana: quella di Brunello Cucinelli. Egli è Account Executive per il brand. La carriera nel mondo della televisione italiana sembrerebbe, dunque, definitivamente archiviata.

Da allora, sono pochissime le volte che ha fatto ritorno in Sicilia. Anche perché nella Big Apple ha trovato un nuovo amore. Si è sposato da poco con Pia, un’influencer che si occupa proprio dei filati pregiati.

Sugli account social di Pia non mancano degli scatti che li ritraggono insieme. Ci sono anche degli scatti del matrimonio. Il loro legame sembrerebbe indissolubile anche se, al momento, non avrebbero ancora avuto figli.