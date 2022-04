“Si è innamorata di un 30enne”, non solo bellissimo ma famoso: hai capito la Bortone! | FOTO

By

La famosa conduttrice e giornalista Serena Bortone perde completamente la testa per un bellissimo uomo più giovane di lei. Ecco di chi si tratta e come è nato il loro amore.

Negli anni la donna ha ottenuto un successo davvero inimmaginabile, con il passare del tempo infatti l’abbiamo vista ricoprire innumerevoli ruoli di grande importanza. Inizialmente la sua carriera si affaccia principalmente in ambito giornalistico, ha infatti ricoperto perfino il ruolo da inviata per svariate trasmissioni televisive, da allora ha continuato a scalare i gradini del successo arrivando perfino a condurre lei stessa i vari programmi televisivi, diventando così non solo giornalista ma perfino conduttrice.

Da tempo ormai la vediamo condurre la seguitissima trasmissione Oggi è un altro giorno, grazie alla quale ci informa costantemente su numerose argomentazioni con professionalità e tenacia. Raggiungendo dei traguardi del genere, ovviamente il pubblico ha iniziato a nutrire una sana curiosità nei suoi confronti, principalmente per la sua vita privata.

Ebbene, pare che vi siano degli aggiornamenti a riguardo che vi lasceranno letteralmente senza parole. Pare infatti che la donna abbia trovato finalmente l’amore della propria vita ed inoltre molto più giovane di lei. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta realmente e come sarebbe nato questo presunto avvicinamento fra i due.

Serena Bortone perde completamente la testa per lui: ecco chi è

Nelle ultime ore una indiscrezione disarmante ha letteralmente spiazzato tutti i suoi fan che ormai da anni la seguono costantemente e si informano notevolmente sulla sua vita privata. Solitamente infatti la donna non è protagonista di determinati gossip, i chiacchiericci che spesso circolano sul suo conto sono principalmente legati alla sua vita professionale. Per questo motivo la notizia ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. Dovete sapere che in realtà, chi segue la trasmissione che lei stessa conduce, ha già visto il presunto amore della donna.

Stiamo parlando ovviamente di Lorenzo Viotti, il giovane uomo ha di fatto preso parte ad Oggi è un altro giorno come ospite speciale. Pare che il loro interesse reciproco sia nato proprio fra le mura dello studio. Successivamente, si vocifera, che i due abbiano trascorso la serata insieme cenando in compagnia.

Attualmente però non conosciamo con fermezza la natura del loro avvicinamento, possiamo però presupporre che fra i due ci sia un semplice flirt o che addirittura stia nascendo un vero e proprio amore celato agli occhi di tutti. Non ci resta quindi che attendere per scoprire gli eventuali proseguimenti.