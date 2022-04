Sabrina Ferilli è una delle donne più belle al mondo ma l’avete mai vista da giovane? Rimarrete a bocca aperta, era il sogno di ogni italiano.

Avete mai visto Sabrina Ferilli a vent’anni? Stenterete a riconoscerla. Se oggi è una donna dalla bellezza stratosferica, da giovane lo era ancora di più. Ve la mostriamo.

Sabrina Ferilli, la diva d’Italia

Bella, intelligente, seducente, genuina e ironica, Sabrina Ferilli racchiude in una sola persona tutte queste doti che la rendono speciale agli occhi del pubblico. Classe 1964, è una romanaccia DOC.

Cresce a Fiano Romano, in una famiglia alla quale è legata da un rapporto bellissimo. Il padre, Giuliano Ferilli, era un noto esponente politico nonché dirigente del partito comunista mentre la mamma una casalinga.

Proprio come il papà, anche la bella Sabrina è appassionata di politica e fin da giovanissima manifesta questa sua passione iscrivendosi anche lei nella sezione del partito comunista Italiano.

Dopo il liceo classico, decide di non proseguire con l’Università ma di concentrarsi su una delle sue più grandi passioni: la recitazione. Tipica bellezza mediterranea, Sabrina Ferilli oggi è il sogno di ogni italiano. Ma l’avete mai vista da giovane? Rimarrete a bocca aperta. A vent’anni era ancora più bella.

La bellissima attrice da giovane sconvolge

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del piccolo e grande schermo. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Nel 1994 è la star di La vita è bella, il film di Paolo Virzì che le ha fatto conquistare il suo primo nastro d’argento come migliore attrice protagonista.

Da quel momento per lei inizia la scalata al successo. La ritroviamo nel cinepanettone con Christian De Sica e Massimo Boldi, Natale a New York ma anche in fiction TV impegnative come L’amore strappato.

Amica da tanti anni di un’altra regina della televisione italiana, Maria De Filippi, è stata spesso protagonista delle sue trasmissioni, per esempio ad Amici oppure come giurato speciale di Italia’s got talent insieme a Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

Insomma, ha una carriera di tutto rispetto. La Ferilli rappresenta la bellezza mediterranea per eccellenza. Alta, prosperosa, labbra carnose e lunghi capelli scuri, è davvero una donna divina.

Sicuramente, oggi si può dire che sia una delle donne più belle al mondo ma l’avete mai vista da giovane? Beh, se facciamo un confronto tra ieri e oggi, possiamo dire che la Ferilli a vent’anni era ancora più bella di adesso.

Rispetto ad ora, la bella attrice si mostrava con una lunga cascata di riccioli colore ebano abbandonati poi per un rosso ramato che metteva in evidenza ancora di più il suo viso da ragazza della porta accanto. Sempre seducente, con un decolté invidiabile e un corpo mozzafiato, ieri come oggi Sabrina lascia senza parole.