Sonia Bruganelli, bordata senza precedenti: la demolisce in 3 secondi | Una figuraccia tremenda

La famoso opinionista Sonia Bruganelli si scaglia completamente contro di lei senza usare mezze misure. Fa davvero una pessima figuraccia davanti a tutta l’Italia. Ecco di che cosa si tratta.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito molto parlare di lei per via del ruolo da lei interpretato all’interno dello studio del Grande Fratello Vip. Seduta sulla poltrona esclusiva degli opinionisti del programma, la donna ha più volte generato il caos per via delle sue parole particolarmente pungenti. L’abbiamo infatti vista scontrarsi perfino con il famigerato conduttore del reality, il quale però ha prontamente placato gli animi.

L’opinionista inoltre non si è di certo risparmiata nel criticare gli atteggiamenti e le scelte dei vai concorrenti. Varie volte infatti l’abbiamo vista scagliarsi contro alcuni vipponi poiché il loro comportamento non veniva considerato appropriato da lei. Il pubblico quindi è abbastanza abituato alle sue pungenti parole. Nelle ultime ore però la situazione si è notevolmente complicata.

Pare infatti che la donna si è ritrovata involontariamente protagonista di una vicenda incredibilmente particolare. Dopodiché, lei ha deciso di intromettersi scatenando completamente il putiferio. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto e qual è stata la sua esagerata reazione.

L’opinionista Sonia Bruganelli la demolisce in pochi secondi: le sue parole fanno il giro del web

In queste ultime ore l’opinionista ha nuovamente conquistato la scena per via di alcune sue azioni. Come ben saprete solo poche settimane fa è iniziato il rinomato programma La Pupa e Il Secchione e, quello che doveva essere un format di successo in realtà si è dimostrato un vero e proprio fallimento. Secondo quanto riportato dai dati statistici che prendono in considerazione gli ascolti del programma, il format ha perso all’incirca 600.000 telespettatori. Per chi non lo sapesse, questo significa che la maggior del pubblico che inizialmente si è sintonizzato ha prontamente cambiato canale.

Pare infatti che l’opinionista, secondo quanto si vocifera, abbia messo like a vari tweet in cui degli utenti deridevano pubblicamente la conduttrice de La Pupa e Il Secchione, ovvero Barbara D’Urso. Questo ovviamente ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web. In numerosi hanno difeso a spada tratta al conduttrice scagliandosi completamente contro di lei, al che la donna ha deciso prontamente di controbattere.

“Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel ’subire’ le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è LESA MAESTÀ?” – Queste sono le parole della donna, la quale ha così confermato di essere libera di esprimere il pensiero liberamente senza dover dar conto a nessuno.