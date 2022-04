Belen Rodriguez ‘taglia corto’, clamoroso: si è pentita amaramente | Sembrava così convinta

Belen Rodriguez sorprende tutti. La conduttrice ha preso la sua decisione: si è pentita amaramente della scelta fatta. Nessuno se lo aspettava dopo così poco tempo.

La showgirl argentina sembrava così convinta eppure si è mostrata pentita della sua scelta. I fan sono senza parole. Nessuno si aspettava che potesse finire in questo modo e soprattutto così presto.

Belen Rodriguez sorprende tutti

Tra le conduttrici più chiacchierate del piccolo schermo vi è sicuramente Belen Rodriguez. La bella argentina, è sempre al centro di gossip e pettegolezzi per la sua vita privata e sentimentale.

Dopo l’addio ad Antonino Spinalbese con il quale è scoppiata una passione intensa durata pochissimo ma comunque abbastanza forte da farle mettere al mondo la piccola Luna Marì, si è mormorato per settimane di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Belen e Stefano sono stati amanti prima, e marito e moglie poi. Purtroppo il loro matrimonio è fallito ma da qualche tempo, sebbene ancora non sia arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, i due si starebbero rifrequentando.

Sembrava filare tutto liscio, fino a quando, inaspettatamente, la Rodriguez ha preso la sua decisione. La conduttrice fa un passo indietro, si è pentita amaramente.

La showgirl argentina si è pentita e fa un passo indietro

La Rodriguez sta vivendo un momento idilliaco per quanto riguarda la sua carriera professionale. Mentre il padre e fratello sono impegnati come naufraghi all’Isola dei Famosi, lei è la prima donna delle Iene, il programma che sta mettendo in luce la sua bravura e la sua professionalità.

Anche la vita sentimentale sembrava procedere a gonfie vele. Dopo l’addio ad Antonino, il ritorno con Stefano De Martino sembrava una concreta possibilità. Proprio ora che la felicità stava bussando alla sua porta, l’argentina prende una decisione che lascia tutti sgomenti: si è pentita amaramente e fa un passo indietro.

Attenzione! Non stiamo parlando della sua relazione con Stefano De Martino ma del suo look. Poco dopo le feste, agli inizi di gennaio, Belen ha optato per un nuovo taglio facendosi fare una classica frangetta a tendina che però, a distanza di qualche mese, sembra non convincerla più.

La showgirl si è pentita del suo taglio corto e ha deciso di togliere la frangetta. Anche all’ultima puntata delle Iene è apparsa bellissima, con un look che ha sconvolto tutti. La frangia è cresciuta e la Rodriguez ha potuto sistemarla dietro alle orecchie mettendo in risalto i suoi occhi e il suo bellissimo viso. I fan la preferiscono senza la frangia. In ogni caso, Belen è sempre stratosferica.