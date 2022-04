Tommaso Scala, dopo UeD è stato vittima di un grave incidente | Finito sotto ai ferri

Vi ricordate di Tommaso Scala? E’ stato uno dei tronisti più amati del dating show di Canale 5. Partecipò al programma durante la stagione del 2013/14. Avete visto com’è cambiato dopo Uomini e Donne? E’ completamente diverso: vediamolo.

Gli appassionati di Uomini e Donne, si ricorderanno sicuramente di Tommaso Scala. Il giovane campano è entrato nella storia dei tronisti di Canale 5 e in pochissimo tempo è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Purtroppo, dopo il suo percorso sul trono ha avuto un grave incidente: scopriamo cosa è accaduto.

Tommaso Scala dopo Uomini e Donne: il grave incidente

In molti si ricorderanno di Tommaso Scala, ex tronista di Uomini e Donne che scelse la corteggiatrice Flavia Fiadone. Come in molti sapranno, non tutte le storie nate nel dating show di Canale 5 hanno avuto un lieto fine, infatti, la loro relazione si concluse pochi mesi dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne.

Successivamente, Tommaso fu colpito da un grave problema di salute legato ai reni causato dall’affaticamento. Ma per l’ex tronista di Torre del Greco i drammi non finirono, perché fu coinvolto anche in un brutto incidente.

Il giovane campano fu investito da un’automobile. A rivelare il terribile episodio fu proprio lui che attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, si mostrò con un collarino al collo e il braccio ingessato.

Nonostante il terribile periodo che ha affrontato, si è ripreso ed è tornato a dedicarsi alle sue passioni di sempre. Ma che fine ha fatto? Possiamo solamente saperlo dai suoi account social: scopriamo di più.

Che fine ha fatto Tommaso Scala? L’incredibile cambiamento

Una trasformazione incredibile quella di Tommaso Scala. L’ex tronista di Uomini e Donne è molto attivo sui social, infatti, possiamo notare nei numerosi scatti che condivide quanto sia cambiato.

Il giovane, è un amante della palestra ma soprattutto dei viaggi, proprio per questo ci sono diversi scatti in cui si mostra in vari posti del mondo che raccolgono sempre migliaia di like.

Al momento lavora come modello ed è anche un amatissimo influencer, è seguito da più di 100mila follower. I fan di Uomini e Donne non lo hanno mai lasciato solo in tutti questi anni.