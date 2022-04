Nuova Tessera Sanitaria, rivoluzione da quest’anno | Cosa fare per riceverla prima

By

Tessera sanitaria, in arrivo cambiamenti e novità che riguarderanno questo importante documento personale che è andato a sostituire il codice fiscale.

Tra le novità in arrivo con la nuova tessera sanitaria un layout più moderno.

Nuova Tessera Sanitaria, le novità

Su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MeF), e dell’Agenzia delle Entrate, sono state introdotte delle novità introdotte sulla nuova tessera sanitaria dovremo iniziare a a riceverla a casa.

Tra le novità in vista riguardo la tessera sanitaria, una nuova grafica che si presenta con un aspetto moderno che conferisce al documento una personalità più “nazionale”.

A partire dal 1° marzo 2022 la nuova tessera sanitaria diffusa è costituita comunque da un supporto plastificato delle dimensioni di una carta di credito. Tramite questo documento si può accedere ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale, quali ad esempio, esami di laboratorio oppure ricoveri.

Oltre a ciò, ha anche funzione di codice fiscale nonché da Carta Nazionale dei Servizi, così da avere accesso ai diversi portali della Pubblica Amministrazione tramite lo specifico lettore.

Inoltre sono presenti riferimenti classici del soggetto, anche questi utili ai fini del riconoscimento in alcuni casi. Per cui, nome, cognome, data di nascita, sesso, decorrenza e luogo di nascita con annessa provincia.

Nella rinnovata veste grafica, è assente qualche simbolo se messo a confronto con la versione precedente. Inoltre per coloro che vivono e risiedono nella provincia di Bolzano, sono presenti le iscrizioni sia in italiano sia in tedesco.

Dati identificativi, banda magnetica, validità

Sull’altro lato della nuova carta è presente per contro la classica banda magnetica. Questa è accompagnata da un codice a barre, lo stato che ha emesso il documento e altri dati identificativi di natura tecnica. Inoltre anche in questo caso la tessera sanitaria potrà essere recapitata a casa per posta.

Nel caso specifico sarà competenza dell’Agenzia delle Entrate identificare il corretto indirizzo di residenza o domicilio, secondo quanto segnalato nell’Anagrafe Tributaria.

Per ovvi motivi, qualora vi fosse una variazione nel domicilio così come nella residenza questo deve essere tempestivamente comunicato all’ufficio di competenza.

Il periodo di validità della carta si mantiene stabile a sei anni. La sua acquisizione nonché il suo successivo aggiornamento resteranno, come sempre, a titolo totalmente gratuito.

La funzione principale della carta è quella di assicurarsi contro le malattie e di poter usufruire dei trattamenti di assistenza sanitaria, nei Paesi membri dell’Unione Europea. Nonché a quelli di Norvegia Islanda, Svizzera e Liechtenstein.