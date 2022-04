“Non può avere figli”, dramma in famiglia reale: stroncata così | Sogno infranto proprio per lei

Una terribile sciagura si abbatte sulla famiglia reale. Proprio lei non può avere figli. Si infrange così il sogno di una giovane nobildonna, tra le più amate della dinastia inglese.

Dramma nella Royal Family, proprio lei stroncata così. Arriva la triste notizia che nessuno si aspettava. Il Regno Unito è sconvolto. La tristezza pervade Buckingham Palace.

Famiglia reale colpita da un terribile dramma

I membri che fanno parte della Royal Family inglese sono senza dubbio tra i nobili e reali più chiacchierati e discussi di sempre. Costantemente al centro dell’attenzione e protagonisti di scandali pubblici e privati, non smettono di avere i riflettori puntati.

Proprio qualche giorno fa, si è tenuto l’evento più atteso dell’anno: la commemorazione del principe Filippo di Edimburgo, deceduto nel 2021. Come annunciato tempo fa, Harry e Meghan non sono volati in Inghilterra per prendere parte a questa celebrazione a cui la regina Elisabetta teneva particolarmente.

A quanto pare, i duchi del Sussex starebbero vivendo una situazione alquanto complicata: si parla già di un divorzio che dovrebbe giungere a breve, ma per il momento, restano soltanto delle indiscrezioni.

Proprio in una fase così delicata per il clan elisabettiano, arriva anche un’altra notizia che sconvolge tutti: proprio lei, una delle reali più amate, non può avere figli. Ecco che cosa le è successo e perché la sua vita potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Il cuore della duchessa è in mille pezzi

Arriva una notizia terribile che sconvolge Buckingham Palace: l’amatissima duchessa potrebbe non essere più in grado di avere figli. Chi tra Meghan e Kate è protagonista di questo terribile dramma? La sciagura, purtroppo, pende come una sciabola sulla testa della duchessa di Cambridge.

Un medico, tra i più celebri e illustri del Regno Unito, il dottor Chris Steele, nella trasmissione This morning, ha fatto delle osservazioni importanti facendo delle rivelazioni inattese sulla consorte di William.

L’esperto di salute ha dichiarato che l’eccessiva magrezza di Kate impedirebbe alla duchessa di poter portare avanti serenamente una gravidanza. In effetti, tutte le volte in cui la Middleton era in dolce attesa, non ha mai preso troppi chili e subito dopo il parto si è mostrata sempre magrissima e in perfetta forma fisica.

Da anni circolano rumors inquietanti: la duchessa di Cambridge soffrirebbe di disturbi alimentari, problemi questi che si porta dietro fin da giovanissima. In più occasioni, l’attenzione è ricaduta sulle sue mani che si presentano con nocche ispessite e segni sulle dita che farebbero urlare purtroppo alla bulimia.

Il dottore sostiene che Kate, per via del suo sottopeso, potrebbe non soltanto trovare difficoltà a concepire ma purtroppo anche a portare a termine una gravidanza, soprattutto ora che è entrata negli ‘anta’. È questa dunque una triste notizia per la dolce duchessa che, come affermato più volte, desidera ancora allargare la famiglia.