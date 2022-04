Martina Miliddi, non immaginerete con chi sta ora: i pettegolezzi ad Amici erano veri | FOTO

L’ex ballerina di Amici, Martina Miliddi, dopo la breve relazione con Aka7even, oggi è fidanzata con un altro. Alcuni fan sembravano saperlo già. Vediamo chi è.

Martina Miliddi, sul suo profilo Instagram, aveva già condiviso delle immagini provocatorie con l’attuale fiamma.

La vita sentimentale di Martina Miliddi

Martina Miliddi con il suo percorso ad Amici è stata una ballerina molto seguita dal pubblico. Durante il talent, infatti, ha subito un’evoluzione sia professionale, come ballerina, che sentimentale. Martina mentre era ad Amici, infatti, iniziò una relazione tormentata con Aka7even.

Il ragazzo, infatti, prese malissimo la separazione da Martina accusandola di aver sputato nel piatto dove aveva mangiato. Una liason, quella messa in piedi da Martina che, ad alcuni fan del cantante e da parte di alcuni hater non era stata proprio digerita. Ma cosa è successo davvero.

Chi è il suo attuale fidanzato

Mentre era con Aka7even, Martina si era invaghita per un altra persona. All’epoca, però, ha dovuto tenere a bada i suoi sentimenti. Un modo, non solo, per rispettare Aka ma anche per non distrarsi troppo durante il suo percorso ad Amici. Un vero e proprio triangolo, insomma.

Martina Miliddi si era innamorata di Raffaele Renda e la loro relazione è rimasta nascosta ma non troppo. I fan più attenti avevano già subdorato qualcosa. Raffaele e Martina hanno ufficializzato la loro relazione in estate. Un annuncio che è arrivato dopo la fine della trasmissione attraverso un video di Martina in cui diceva ai fan che non erano pronti a quell’annuncio. Era il 24 luglio 2021.

I due ex protagonisti di Amici si sono fidanzati dopo aver intrapreso un’amicizia molto tormentata. Oggi appaiono sempre più innamorati. Martina scrisse a Renda:

“Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!”.

In estate hanno avuto la loro prima vacanza insieme tra viaggi, famiglia e concerti in giro per l’Italia, il tutto documentato attraverso i loro profili Instagram. Lei sarda e lui calabrese, inevitabile per i due toccare entrambe le località. Non è mancata un’ospitata al concerto di Arisa, dove la cantante ha invitato sul palco Raffaele.