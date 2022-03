UeD, Maria rischia di perdere proprio lei: la colonna portante del suo programma | Che sciagura

UeD, Maria rischia di perdere la colonna portante del suo programma. Ecco che cosa è successo nel salotto dei sentimenti di Canale 5.

Il salotto dei sentimenti più famoso della storia della televisione italiana potrebbe perdere una delle colonne portanti della trasmissione. Che cosa sta accadendo? Maria De Filippi rischia grosso.

Problemi a UeD

Sono ormai più di vent’anni che Uomini e Donne tiene compagnia ai telespettatori italiani. La trasmissione pensata, scritta e ideata dalla moglie di Maurizio Costanzo, a distanza di tanto tempo dalla prima messa in onda, riscuote ancora un successo inaspettato.

Ogni nuova puntata si conclude con picchi di share altissimi. Il merito è sicuramente della conduttrice che è in grado di monopolizzare l’attenzione del pubblico con la presenza, nel suo studio, di ospiti che creano dinamiche interessanti.

A rendere piacevole la trasmissione è anche la presenza degli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ironici, solari, divertenti e spigliati, sono indubbiamente l’anima del programma.

Tuttavia, qualcosa è accaduto nelle ultime puntate di Uomini e Donne: Maria De Filippi ora rischia di perdere un pilastro portante della trasmissione.

Maria De Filippi rischia grosso: addio ad una amatissima protagonista?

Uomini e Donne si caratterizza per la presenza in studio degli opinionisti. A tenere compagnia a Maria De Filippi, vi sono da tanti anni, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Proprio ad uno dei due è successo qualcosa di incredibile. Stiamo parlando della vamp viterbese.

In una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, abbiamo assistito ad uno scontro molto duro tra l’opinionista Cipollari e la dama Pinuccia. Le due donne battibeccano continuamente e non vanno per nulla d’accordo.

Dopo l’ennesima sfuriata di Tina nei confronti di Pinuccia che l’ha criticata per il suo modo di comportarsi, la dama di Vigevano perde la pazienza e offende l’opinionista. In particolare, approfittando di un momento in cui la Cipollari era dietro le quinte, Pinuccia ha esordito:

“Maleducata, villana. Con gli ospiti non si fa così. Dov’è l’educazione? Dov’è sua madre che le ha insegnato l’educazione?”.

Al sentire nominare sua mamma che purtroppo è scomparsa, la Cipollari ha raggiunto nuovamente lo studio e ha inveito contro la dama rimproverandola e dicendole di non dover parlare di persone che non ci sono più.

Tina è rimasta visibilmente sconvolta dalle parole di Pinuccia tanto che è scoppiata in lacrime abbandonando la trasmissione. Sui social molti credono che la Cipollari potrebbe prendersi una pausa dalla trasmissione dopo questo accaduto. Sarà davvero così?