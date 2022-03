“Stanno preparando i fogli per il divorzio”, terremoto in casa reale: sembravano così tanto innamorati

Terremoto in casa reale. Sembravano così innamorati eppure il loro matrimonio scricchiola sotto il peso di crisi e problemi. Proprio loro stanno preparando i fogli per il divorzio.

In arrivo il divorzio per una delle coppie reali più amate del mondo. Sembravano così affiatati ma dietro la facciata della family perfect si nasconde un matrimonio vacillante.

Terremoto in casa reale

Non smettono di sorprendere i membri più importanti della Royal Family. I componenti del clan elisabettiano sono sempre al centro dell’attenzione per via delle vicende non soltanto istituzionali ma anche familiari.

Avete visto che cosa sta succedendo in una delle dinastie più potenti del mondo? Proprio loro che sembravano agli occhi di tutti una coppia perfetta, sarebbero in procinto di divorziare.

Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. Purtroppo, la triste notizia che arriva da Buckingham Palace, sconvolge i sudditi. Eppure, la coppia in questione sembrava perfetta e il loro amore indissolubile. Che cosa sta succedendo? E soprattutto, chi sono i protagonisti di questa burrascosa vicenda?

Amatissima coppia di reali prossima al divorzio

Giunge come un fulmine a ciel sereno una notizia che devasta i sudditi: una delle più amate tra le coppie della Royal Family inglese potrebbe presto porre fine al proprio matrimonio. Stiamo parlando di Harry e Meghan.

Sono ormai settimane che i duchi del Sussex sono al centro dell’attenzione per via di un allontanamento che ha destato molta preoccupazione tra i fan della amatissima coppia reale.

Per oltre 3 mesi, di Meghan Markle non ci sono state apparizioni pubbliche mentre il suo consorte è stato beccato in compagnia anche di altre donne ad eventi pubblici e privati, sempre da solo, senza la sua dolce metà.

Da quando il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha deciso di rompere ogni forma di dipendenza dalla corona britannica, la regina Elisabetta ha perso il suo nipote preferito. Ma, a quanto pare, è proprio lei che sta giocando ruolo importante nella compilazione delle carte necessarie ad un divorzio segreto che potrebbe presto essere annunciato.

La rivista tedesca In Touch ha dichiarato che il principe Harry, con il supporto della nonna, sta già preparando le carte per il divorzio:

“Sposare e rompere con la sua famiglia, per lei è stata una delle decisioni più difficili da affrontare. Ma ora basta, le carte di un divorzio segreto sono già pronte. È proprio lei, la regina Elisabetta, che libera il nipote dall’inferno di questo matrimonio”.

Insomma, se la notizia dovesse essere confermata, dopo soli pochi anni di matrimonio si distrugge una coppia che sembrava essere legata da un amore indissolubile ed eterno.