“Maria l’ha licenziata”, clamoroso scandalo a UeD: era lì da anni ormai | Non la vedremo più

By

Sandalo dello studio di UeD: amatissima protagonista ‘licenziata’ da Maria De Filippi. Ormai non la vedremo più. Scopriamo chi è il destinatario di questo curioso licenziamento.

Un’amatissima protagonista del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi è ormai assente da tempo in trasmissione. Sapete di chi stiamo parlando? La moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di ‘licenziarla’. Ecco chi non vedremo più in studio.

Scandalo a UeD

Uomini e Donne continua ad essere il programma di punta della rete del Biscione. La moglie di Maurizio Costanzo allietata i pomeriggi dei telespettatori con il suo salotto dei sentimenti che, dopo 20 anni e più dalla prima puntata, continua a riscuotere grandissimo successo.

Il pubblico è entusiasta e segue fedelmente la De Filippi curioso di scoprire l’evoluzione dei sentimenti di coloro che si presentano alla corte mariana per trovare l’altra metà della mela.

Il format del programma è molto semplice. I protagonisti che si presentano in trasmissione sono talvolta ironici e altre volte davvero curiosi. A tenere banco con humor e divertimento sono soprattutto gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, presenze fisse da tantissimi anni.

I più attenti fan della trasmissione avranno notato però che da qualche tempo è scomparsa un’amatissimo protagonista del salotto dei sentimenti. Sapete di chi stiamo parlando? Si mormora che Maria De Filippi l’abbia licenziata.

Maria De Filippi licenzia proprio lei

Uomini e donne piace tantissimo ai telespettatori che non vedono l’ora di trascorrere i pomeriggi tra risate e divertimento grazie alla presenza anche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per un po’ di tempo, il pubblico è stato abituato a vedere insieme a loro anche un altro volto noto che però da un po’ è scomparso dalla trasmissione. Stiamo parlando di Tinì Cansino.

Considerata a tutti gli effetti come una terza opinionista ufficiale di Uomini e Donne, da diversi mesi è scomparsa dall’occhio indiscreto delle telecamere. Che cosa le è successo? Perché non è più in trasmissione?

Vero è che Tinì, timida e riservata, ha sempre mantenuto un profilo piuttosto basso, talvolta nemmeno ha preso parola o comunque è intervenuta raramente, ma la sua presenza era comunque apprezzata.

A quanto pare, la Cansino ha deciso di abbandonare definitivamente il ruolo di opinionista ma continua ad occuparsi della rubrica dell’oroscopo per il magazine di Uomini e Donne.

Questa almeno è la versione ufficiale. Sui social si mormora infatti che ha la De Filippi abbia invece preso una drastica decisione e cioè licenziarla. Che cosa sarà successo tra le due?