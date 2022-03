“Maria ha sgamato tutto”: la padrona di casa imbestialita a UeD, si sono giocate il posto in TV

By

UeD. Maria De Filippi ha sgamato tutto. La conduttrice perde le staffe: proprio loro si sono giocate il posto in TV. Ormai la moglie di Maurizio Costanzo ha preso la sua decisione.

Caos nello studio di UeD

Uomini e Donne piace tantissimo ai telespettatori che seguono con passione le vicende sentimentali di cavalieri e dame e giovani ragazzi e ragazze, che si presentano al cospetto della De Filippi per trovare l’amore.

Da anni, la moglie di Maurizio Costanzo scocca la freccia dell’amore che in più occasioni ha colpito le persone giuste. In tanti anni di messa in onda, sono molte le coppie nate nel salotto dei sentimenti mariano.

Non sempre però tutto è andato come doveva. In più occasioni, la padrona di casa si è ritrovata a fare i conti con protagonisti del dating show che hanno mancato di rispetto a lei e alla redazione.

Proprio una cosa del genere è accaduta anche nella nuova edizione ma questa volta Maria perde davvero le staffe. Ecco chi sono i protagonisti di questo episodio che costerà loro il posto in TV.

Maria De Filippi sgama tutto, la conduttrice perde le staffe

Caos nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi è imbestialita. La padrona di casa ha perso le staffe e ha preso la sua decisione: proprio loro saranno fatte fuori dai giochi. Ma chi ha fatto cosa? Procediamo con ordine.

Lo scorso sabato è stata registrata una nuova puntata di UeD. Protagonista indiscusso è stato Matteo Ranieri. Il giovane tronista, con grande sorpresa di tutti, ha fatto la sua scelta. Tra le corteggiatrici rimaste, Federica Aversano e Valeria Cardone, l’ex fidanzato di Sophie Codegoni ha scelto la seconda.

Da contratto, tutti coloro che partecipano come presenza ad Uomini e Donne, non possono rivelare ciò che succede all’interno della trasmissione prima che la puntata sia mandata in onda.

Un volto noto del programma, però, non ha rispettato questa clausola. Si tratta di Soraia, la corteggiatrice di Luca Salatino. Ebbene, la giovane, dopo aver saputo che la Aversano, sua grande amica, non era stata scelta da Matteo Ranieri, ha immediatamente pubblicato una Instagram Story che svelava il contenuto della puntata appena registrata facendo un clamoroso spoiler.

Insomma, Soraia ha violato il regolamento e molto probabilmente sarà redarguita dalla De Filippi. Intanto, Federica, che era stata data come probabile nuova tronista, potrebbe perdere a causa della sua amica, questa opportunità. Inoltre, le parole spese sui suoi social per Matteo, non le fanno sicuramente onore.