Maretta Scoca, dopo Forum ha fatto una finaccia: la grave malattia ha avuto la meglio

Il giudice di Forum Maretta Scoca ha avuto una grave malattia e ha dovuto allontanarsi da Forum. Vediamo cosa le è successo.

Maretta Scoca è stata una donna straordinaria nonché avvocato ed illustre parlamentare senza dimenticare il suo ruolo di sottosegretaria alla giustizia.

Chi era Maretta Scoca

Maretta Scoca, nata nel 1938, nel 2007 fece il suo debutto a Lo Sportello di Forum, il longevo programma giuridico in onda su Rete 4 e, ad oggi, condotto da Barbara Palombelli. Maretta Scoca aveva un padre politico ovvero il calitrano Savatore Scoca. Anche suo fratello, Gaetano Scoca, è un giurista laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti.

Maretta divenne avvocato civilista specializzato nel diritto di famiglia. Convolò a nozze con Giorgio Assumma. L’uomo è stato il presidente della SIAE fino al 2010. Dalla loro unione nacquero due figlie, una delle quali le ha permesso di diventare nonna.

Maretta Scoca è stata Patrocinante in Cassazionema, coma abbiamo detto poco più sopra, è diventata celebre agli occhi del grande pubblico per via della sua partecipazione a Forum. In quell’occasione, è potuta entrare nelle case degli italiani con la sua classica eleganza e savoir faire unici. Non tutti ricorderanno, infatti, che è stata eletta deputata dal 1994 al 1996. E’ stata anche docente dei corsi di specializzazione universitari a Roma.

Com’è morta Maretta Scoca?

La morte di Maretta Scoca è avvenuta a 79 anni. Il decesso è avvenuto nel marzo del 2018 a causa di una grave malattia. Non si conoscono ulteriori dettagli sul suo decesso. Una cosa è certa, nell’occasione della sua morte, sono stati tanti i messaggi di commiato da parte del mondo politico.

Ad esempio, un messaggio di ricordo fu dato da Oliviero Diliberto, ex Guardasigilli, il quale ha affermato di aver pianto molto la morte della collega. Nelle sue parole c’era il ricordo per una donna straordinaria non solo come professionista ma anche come una carissima amica.

Non è mancato il messaggio di commiato di Clemente Mastella che, con una nota, affermò di essere molto commosso per la morte di Maretta Scoca. A sua detta, il giudice fu un pezzo determinante dell’Udeur, un partito italiano durato 15 anni. Mastella ci ha tenuto a ricordarla come una donna coraggiosa ma anche leale. Un giudice che, per lui, ha saputo utilizzare il mezzo televisivo per mettere a servizio del prossimo la sua professionalità.