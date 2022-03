Lulù Selassié, incredibile colpo di scena dopo il GF Vip: fa le valigie e molla Manuel

By

Del tutto inaspettato colpo di scena, la famosa ex vippona Lulu Selassié prepara le valige e va via di casa lasciando Manuel. Ecco tutta la verità su come è completamente mutato il loro rapporto.

Lei è una dei personaggi più iconici di questa ultima sesta edizione del rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. La sua presenta all’interno della casa più spiata di tutta l’Italia ha rallegrato le giornate di tutti noi. Inizialmente, purtroppo, il suo modo di fare non è stato ben compreso dal pubblico. Con il passare dei giorni però i telespettatori si sono letteralmente e follemente innamorati di lei.

Perfino lo stesso concorrente del programma inizialmente non sopportava letteralmente il suo carattere, entrambi apparivano molto lontani e nessuno avrebbe mai scommesso su di loro. Giorno dopo giorno però la Principessa ha conquistato il cuore di tutti noi e del suo tanto amato Manuel.

Una volta raggiunto l’equilibrio perfetto i due hanno iniziato a trascorrere insieme la propria quotidianità vivendosi questo nuovo amore a 360°. I progetti di vita, ancor prima che il reality potesse terminare, erano già molti: vivere insieme, convolare a nozze, creare una splendida famiglia unita. A quanto pare però qualcosa negli ultimi giorni è completamente cambiato.

Lulù Selassié fa le valige e lascia Manuel: fine per la coppia più amata del GF Vip?

Il Grande Fratello Vip è terminato ormai da diverse settimane e da allora i due non si sono più separati. Dopo aver trascorso circa un mese e mezzo separati poiché il ragazzo ha abbandonato il gioco prima di lei, i due hanno deciso di vivere insieme.

Attualmente però pare che la loro relazione stia mutando lentamente. In questi ultimi gironi i due sono stati intervistati direttamente da Ignazio e Valentina all’Isola Party. I due si sono collegati separatamente poiché, proprio quel giorno, i due erano molto lontani per questioni lavorative.

Questa situazione ha prontamente fatto insospettire i loro fan, i quali hanno subito pensato al peggio. Secondo quanto riportato direttamente nell’intervista però pare che la loro storia d’amore in realtà stia andando letteralmente a gonfie vele anche se, in un futuro non molto lontano, potrebbero separarsi.

Ebbene si, ad affermarlo sono proprio i diretti interessati. A quanto pare vi è una grande possibilità che l’ex gieffina possa prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi, lasciando così Manuel a casa. L’ex concorrente però ha confessato che sola non sarebbe in grado di gestire la situazione e che, invece, assieme alle sorelle si sentirebbe molto più a suo agio.