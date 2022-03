“Hanno speso un mucchio di soldi”, le Selassié l’hanno fatto sul serio: roba da ricchi sfondati

Le principesse Selassié nell’occhio del ciclone. Lo hanno fatto sul serio. Sapete come hanno speso i loro soldi? Non ci credereste mai. Roba da ricchi sfondati. Assurdo.

Le tre principesse etiopi hanno speso un mucchio di soldi in pochissime ore. Sapete per cosa hanno utilizzato il loro denaro? Davvero incredibile.

Le principesse Selassié alla riscossa

Clarissa, Jessica e Lulù sono state le rivelazioni del Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini che è stato al timone di una delle edizioni più lunghe della storia.

Le tre principesse, presunte nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, si sono fatte conoscere dai telespettatori ancor prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Tutte e tre hanno partecipato al reality Riccanza, un format che mostrava ai comuni mortali la vita super lussuosa di rampolli e giovani benestanti.

Sebbene le tre principesse abbiano più volte confessato di aver preso parte al reality più spiato d’Italia per risolvere alcuni problemi economici, ora che hanno accumulato un bel gruzzoletto lo hanno già quasi tutto terminato. Sapete che cosa hanno fatto nelle scorse ore le Selassié? In una sola serata hanno speso una valanga di soldi mostrando a tutti la loro opulenza.

Le tre gieffine spendono una valanga di soldi

Jessica, Lulù e Clarissa stanno ottenendo una popolarità inaspettata. Il Grande Fratello Vip 6 è stato per loro un vero e proprio trampolino di lancio. Sebbene altre protagoniste del Grande Fratello stiano ora bazzicando, più di loro, sul piccolo schermo, come Soleil e Delia Duran, le sorelle Selassié non si possono certo lamentare.

Il numero di follower sui rispettivi profili social è cresciuto considerevolmente e di loro non si smette mai di parlare. Grazie all’esperienza vissuta nel bunker di Cinecittà, le tre principesse hanno potuto mettere da parte un bel gruzzoletto parte del quale però è stato già speso.

Sapete che cosa hanno fatto nelle scorse ore le sorelle? Si sono concesse una cena super lussuosa in uno dei ristoranti più cari d’Italia. Stiamo parlando del Johnny Micalusi, un famoso locale noto per i suoi costosissimi piatti a base di pesce. Si tratta dello stesso luogo scelto qualche mese fa anche da Paolo Bonolis per sorprendere sua moglie Sonia Bruganelli in occasione del suo compleanno.

I piatti serviti in questo ristorante stellato partono da un minimo di 30 euro per un mix di crudi che include solo due gamberi, due scampi e due ostriche, per arrivare fino a 40 euro per un piatto di spigola. Insomma le Selassié non badano a spese e si concedono sfizi da vere principesse.