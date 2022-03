“Ha speso una valanga di soldi per conquistarla”, De Martino ‘fuori di testa’: l’ha fatto solo per Belen

By

Stefano De Martino senza freni. Il giudice di Amici ha speso una valanga di soldi per riconquistare Belen. Ecco che cosa ha fatto per lei.

Stefano De Martino e Belen sono più affiatati che mai. Avete visto che meraviglioso regalo ha fatto il conduttore partenopeo alla bella argentina? Rimarrete a bocca aperta.

Stefano e Belen, storia di un grande amore mai finito

Tra le coppie più belle dello showbiz italiano vi è sicuramente quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due, che si sono conosciuti un bel po’ di anni, si sono sposati nel settembre del 2013.

Galeotta fu la scuola di Amici di Maria De Filippi, teatro del loro sentimento. Al tempo, De Martino era fidanzato con la cantante Emma Marrone mentre la Rodriguez era impegnata con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Una passione incredibile, la loro, che li ha portati a tradire i rispettivi partner e ad amarsi, dopo essere stati scoperti, pubblicamente. Purtroppo hanno vissuto tanti alti e bassi fino alla separazione.

Le loro strade si sono divise per qualche tempo ma, a quanto pare, si sono ritrovati. Sebbene nessun rumors sia stato ancora confermato, Stefano e Belen sono ritornati insieme. Sapete che cosa ha fatto il napoletano per riconquistarla? Il suo regalo per lei vale un mucchio di soldi.

Il regalo super costoso del ballerino per riconquistare Belen

Stefano e Belen da settimane sono protagonisti indiscussi dei gossip e della cronaca rosa. Dopo la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl è ritornata tra le braccia dell’ex marito.

I due sono stati paparazzati in più occasioni insieme e lei è stata vista lasciare anche di notte la casa milanese di lui. I diretti interessati non hanno ancora confermato quella che sarebbe per i fan della coppia una notizia meravigliosa: un ritorno di fiamma.

Non vi sono però dubbi che il ballerino napoletano e la conduttrice argentina si stiano frequentando nuovamente. Avete visto l’ultimo regalo che il napoletano ha fatto alla sua bella? Le ha regalato un meraviglioso weekend in un hotel super lussuoso. Il luogo in questione è l’Albereta relais & chateaux che si trova ad Erbusco in provincia di Brescia.

Questo resort di lusso costa tantissimi soldi. Pernottare per una sola notte significa sborsare ben 600 euro, prezzo che lievita a 850 euro a notte per una suite. Ogni trattamento di bellezza come massaggi e fangoterapia ha poi un prezzo extra.

Se si vuole usufruire di palestra, campo da golf e campo da tennis, le cifre crescono considerevolmente. Insomma, volendo fare un calcolo presuntivo, possiamo dire che per un solo weekend De Martino ha speso più di 3000 euro.