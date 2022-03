Fatti fuori senza scrupoli: abbandonano la scuola di Amici | Mandati a casa da Maria

Le anticipazioni del serale di Amici vogliono l’eliminazione di due allievi della scuola che, sono stati mandati a casa senza scrupoli.

Le anticipazioni fanno riferimento al terzo serale di Amici 21 che andrà in onda il prossimo 2 aprile su Canale 5.

Amici 21 il serale

Come sempre, fioccano le anticipazioni circa il serale di Amici 21. Il talent show più seguito della televisione, andrà in onda per la terza volta di sera in quest’anno su Canale 5 il prossimo 2 aprile. La puntata è stata già registrata il 30 marzo e, stando agli spoiler tv, saranno due gli eliminati.

Nella registrazione della puntata, non era presente Stash, per lo meno non fisicamente, poiché è risultato positivo al covid. Del resto, nelle sue Instagram stories la cosa era già stata rivelata. Il leader dei The Kolors era in collegamento da casa. Tra gli ospiti speciali ci sarà Aka7even.

Ci sarà molta attesa per il guanto di sfida tra Serena e Carola che ha lanciato la professoressa Alessandra Celentano. La docente, infatti, ha lanciato una tale sfida perché considera la ballerina non all’altezza del suo concetto di danza.

La prima manche è stata ad eliminatoria diretta. Il profilo Amici News ha svelato che la sfida è stata tra la squadra di Peparini e Pettinelli e quella di Todaro e Cuccarini. Le sfide sono state tre. La meglio è stata avuta dalla seconda che ha fatto concludere il ballottaggio tra John Erik, Albe e Crytical. Alla fine dell’esibizione dei tre, la giuria ha deciso di eliminare il ballerino della Peparini. John Erik dunque lascia la scuola definitivamente.

Chi saranno gli eliminati?

Al termine dell’esibizione dei tre allievi di Amici, i giudici hanno deciso di eliminare John Erik, il ballerino della Peparini. Il ragazzo ha lasciato per sempre la casetta.

Successivamente, c’è stata la sfida tra Celentano-Zerbi e Todaro-Cuccarini. Ad avere la meglio sono stati proprio i primi. Al ballottaggio, infatti, ci sono finiti Sissi, Nunzio ed Aisha. Le due cantanti sono state salvate e nunzio è stato mandato per direttissima al ballottaggio.

Nella terza manche, in cui a sfidarsi sono stati Todaro-Cuccarini e Celentano-Zerbi. Stavolta sono proprio Todaro e Cuccarini a vincere. Tra Luigi, LDA e Leonardo al ballottaggio ci è finito Leonardo. Uno dei due, o Leonardo o Nunzio, è stato eliminato.