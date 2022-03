Digitale terrestre, dal 1 aprile cambia tutto | Cosa devi fare se vuoi continuare a guardare la TV

By

Nel digitale terrestre prosegue il rinnovamento della TV che dal primo aprile vedrebbe la scomparsa anche di altri canali dalle proprie trasmissioni.

A partire dal mese prossimo, con il normale decoder in effetti non si potranno più visualizzare le trasmissioni di Sky.

Digitale terrestre, dal 1° aprile cambia tutto

Nel digitale terrestre continua il rinnovo della TV che dal 1 aprile vedrebbe la scomparsa di altri canali dalle loro trasmissioni.

È un altro aspetto del processo di “refarming”. Sin tratta della procedura il processo di riconversione da parte delle frequenze TV in modo da lasciare spazio alla tecnologia 5G.

Dal 1° aprile addio ad altri canali TV: Sky

A giorni, per tanto, Sky non trasmetterà più sul digitale terrestre, tuttavia per sopperire a tale addio il gestore ha già predisposto da tempo la soluzione.

Quanti desiderano proseguire con la visione di questi canali, senza bisogno di una parabola, potrà farlo mediante il nuovo decoder Sky Q via internet.

In questo modo si ottiene la possibilità di avere accesso ai programmi presenti attualmente presenti sul digitale. Inoltre questo consentirà di godere di più canali e un catalogo on-demand, utilizzando come mezzo una connessione a Internet.

Il nuovo box è di minime dimensioni, e garantisce l’azienda, si potrà collegarlo autonomamente al televisore in ogni stanza della casa. Di facile installazione non occorre un tecnico specializzato, sarà sufficiente connetterlo mediante wifi o alla rete Lan, seguendo alcune facili indicazioni.

Per guardare i canali digitali terrestri attraverso Sky Q occorre connettere è collegare il cavo dell’antenna terrestre alla porta RF IN del decoder e effettuare la ricerca dei canali in Impostazioni > Digitale Terrestre.

Per ragioni tecnologiche, possibile che il segnale diffuso via Internet arrivi con un leggero ritardo, se messo a confronto con il digitale terrestre.

In aggiunta, con il decoder Sky Q, si ha la possibilità di impostare le piattaforme di streaming più importanti come: Prime Video, Disney+, Spotify, Netflix,YouTube e YouTube Kids oltre che Mediaset Play, Vevo ecc.

In aggiunta, oltre la compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB-T2, il box assicura una risoluzione 4K e consente di interrompere i programmi in diretta, mettendoli in pausa e di eseguire la registrazione di ben 4 programmi Sky simultaneamente.

Nel quadro del cosiddetto piano “Switch-off”, che prevede il passaggio dei televisori allo standard DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) della più recente generazione, si colloca la nuova offerta di Sky.