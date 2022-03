Che lavoro fa la mamma di Belen? Chi poteva immaginare facesse un mestiere così faticoso

Sapete che lavoro fa la mamma della famosa showgirl Belen Rodriguez? È un mestiere davvero difficile. Ecco di che cosa si tratta realmente.

La famosissima showgirl oggi vanta una carriera lavorativa davvero impressionante. Sono ormai molti gli anni passati dal suo debutto e nessuno mai si sarebbe potuto immaginare che avrebbe ottenuto un successo del genere inizialmente. Nonostante la notorietà la donna però non si è mai allontanata dalla sua famiglia ed anzi l’ha sempre e comunque elogiata smisuratamente. Sono numerosi infatti i vip che una volta ottenuto il successo tanto desiderato prendono le distanze dagli amici di vecchia data e perfino dalle persone a loro care.

La modella e conduttrice invece ha sempre confessato ed affermato pubblicamente che gran parte del suo successo lo ha ottenuto soprattutto grazie all’educazione a lei imposta dalla famiglia e per il loro incredibile sostegno. Inoltre la mamma ha sempre giocato un ruolo importantissimo nella sua vita, ovviamente.

Avendo scalato i gradini del successo ed essere arrivata all’apice della sua carriera ed avendo parlato spesso della madre, molti suoi fan hanno iniziato ad incuriosirsi. Per questo motivo infatti in molti si chiedono che lavoro attualmente svolge la madre dell’amatissima showgirl.

Che lavoro fa la mamma della showgirl argentina Belen Rodriguez? Tutti i dettagli a riguardo

Nonostante la notorietà dei figli in pochi conoscono realmente le origini dei genitori e la loro storia. Fortunatamente però oggi vi sveleremo alcuni dettagli che sicuramente vi toglieranno qualche dubbio a riguardo. Dovete sapere infatti che la famiglia della modella in realtà ha origini italiane. La mamma Veronica Cozzani infatti proviene da La Spezia, in Liguria. Come ben saprete in passato la showgirl ha riscontrato innumerevoli difficoltà, le quali si sono aggravate dopo la separazione dal famoso ballerino Stefano De Martino. Per questo motivo infatti la mamma all’epoca decise di tornare in Italia per poterle dare il sostegno e l’aiuto necessario.

Grazie alla madre la donna è riuscita a crescere serenamente e soprattutto tranquillamente il suo primogenito Santiago, senza dare troppo peso alle opinioni contrastanti della gente. Dopo il suo arrivo in Italia in molti hanno iniziato ad essere curiosi sul suo passato. Dovete sapere infatti che la mamma, come dal resto anche i figli, è una bellissima donna e anch’essa da giovane sognava di diventare una modella famosa perfino nel mondo dello spettacolo.

La sua timidezza però non le ha consentito di proseguire ed oggi rivive il suo sogno realizzato nella vita dei propri figli. Oltre alla passione per la fotografia e per lo spettacolo la donna ha sempre desiderato di aiutare il prossimo. Per questo motivo infatti anni fa svolgeva il mestiere di insegnante di sostegno per i bambini di ogni età.