Alvin, com’era l’inviato dell’Isola dei famosi a 25 anni? Si giravano tutte a guardarlo | FOTO

Mentre si trova in Honduras, come inviato per L’Isola dei Famosi, ricordiamo Alvin com’era quando era un giovane 25 enne. Rimarrete stupiti.

Ancora una volta, Alvin in diretta dall’Honduras è stato in grado di tenere le redini del programma, nonostante i caratteri non proprio semplici dei concorrenti.

Onore ad Alvin

Inviato per la terza volta in Honduras, Alvin è la conferma dell’Isola dei Famosi. Professionale, sempre pronto alla battuta, sin dalla prima puntata di lunedì 21 marzo, il presentatore si è mostrato all’altezza del ruolo che ricopre.

Nonostante il caratterino dei concorrenti e gli imprevisti dovuti al clima avverso, è stato in grado di mantenere ben salde in mano le redini della diretta. Anche se all’inizio si credeva che Alvin avrebbe gareggiato come concorrente, successivamente è arrivata la notizia molto gradita ai fan. Alvin si è detto, da subito, pronto ad affrontare la nuova avventura anche se la famiglia gli mancherà molto.

Intanto, l’inviato ha mostrato in un post su Instagram l’appartamento dove vivrà in queste settimane nei Caraibi. Nel post si vede Alvin intento a lavare i piatti in una casa che sembra tutt’altro che lussuosa. Una condizione di vita di tutto rispetto ma che i fan non si aspettavano affatto. Nei commenti, infatti, molti immaginavano la sua vita da inviato un po’ diversa, fatta di spiagge ed alberghi di lusso, servito e riverito.

Com’era Alvin da giovane?

Alberto Bonato, questo il suo nome al secolo, è nato nel 1977 a Rho. La sua carriera televisiva iniziò nel 1998 quando fu uno dei primi conduttori di Disney Channel in Italia. Alvin, però, iniziò ad essere un volto noto per il grande pubblico dopo aver condotto Top Of The Pops nel 2002. Grazie al programma oltre alla fama, ebbe la possibilità di conoscere tanti personaggi del mondo dello spettacolo: lo show era girato per metà a Londra.

Nel 2003 condivise il palco con Ilary Blasi per il tour di Top of The Pops che li vide in giro per diverse piazze italiane. Sono seguite tante altre trasmissioni televisive a sfondo musicale ma ha partecipato anche a Verissimo per poi approdare alla radio.

Sposato con Kali Wikes dal 2007, non tutti sanno che, quando aveva 25 anni, ha fatto perdere la testa a molte ragazze. Questo perché il suo look stravagante, il suo fisico asciutto ed i capelli biondi acconciati in dread locks passavano tutt’altro che inosservati. Oggi è padre votato di due bambini.