“Se sei pesante lo deve dire chi ti alza”: Serena difesa a spada tratta ad Amici | VIDEO

Dopo le infinite critiche ricevute la ballerina Serena viene difesa completamente a spada tratta proprio da lui ad Amici. Ecco di chi si tratta e cosa ha scatenato la sua reazione.

Come ben saprete il serale del rinomato programma è iniziato ormai da diverse settimane, la tensione e l’ansia da prestazione però iniziano ad influenzare incredibilmente sulle performance dei giovani allievi. Sono circa sei mesi che tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questo percorso si trovano all’interno della casetta. Da allora molti di loro hanno dovuto accantonare il loro sogno, momentaneamente, poiché non sono sembrati particolarmente adeguati per soddisfare i requisiti richiesti.

I giovani allievi che tuttora si ritrovano ad affrontare delle nuove sfide devono costantemente dimostrare il loro talento e spesso vengono messi in difficoltà. La ballerina in questione ad esempio la maggior parte delle volte in cui si esibisce viene incredibilmente criticata da una delle famigerate e tanto temute maestre.

Ovviamente stiamo parlando dell‘insegnate Alessandra Celentano, la quale solitamente puntualizza molto sulla ‘scarsa’ tecnica della ragazza e sulla forma fisica di quest’ultima. Lei ricopre il ruolo da maestra ormai da diversi anni, questo però non le permette di usare dei termini forti e davvero crudi come quelli che solitamente utilizza per giudicare la giovane ballerina.

Serena, difesa a spada tratta proprio da lui ad Amici: chi è

In questi ultimi giorni abbiamo visto la giovane ballerina particolarmente provata per via delle dure parole che la maestra Alessandra Celentano ha usato. Sono molti i momenti di sconforto e innumerevoli gli attimi in cui le lacrime hanno rigato il suo volto, soprattutto per via dei giudici ricaduti sul suo peso.

Quest’ultimo, secondo l’opinione della maestra, non è affatto idoneo per una ballerina. Nelle ultime ore la Celentano ha deciso di rincarare la dose proponendo un guanto di sfida che prevede la presa della ballerina.

Serena ovviamente è rimasta molto male della scelta presa dalla maestra poiché è fermamente sicura che quest’ultima criticherà la sua esibizione. “La coreografia è bellissima però ovviamente, c’è molto classico. Infatti proprio come dice nella lettera, avendo studiato io molto classico. Sarà un po’ difficile questa cosa per te. Per lo facciamo perché non si rifiutano. Le prese ad occhio non lo so, è sempre la stessa storia: le prese, il fisico, la pesantezza, le proporzioni.“ – ha detto Serena.

Nunzio che difende Serena ❤️ pic.twitter.com/EnY0dI4e01 — Marietta (@Mariettamitica) March 30, 2022

Al che il ballerino in questione, ovvero Nunzio, non ha esitato nel controbattere prendendo le sue difese e schierandosi al suo fianco in tutto e per tutto. “La pesantezza la deve dire chi ti alza, io ti dico che sei una piuma. Ma veramente si una piuma, non te lo dico perché sei mia amica.”.