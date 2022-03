“Meghan Markle fatta fuori”, scandalo a Londra: la famiglia reale distrutta al funerale

Meghan Markle fa un clamoroso sgarbo alla famiglia di Harry. La royal family è distrutta. Non ci voleva proprio. Ecco cosa è successo durante l’evento dedicato al principe Filippo di Edimburgo.

Scandalo a Buckingham Palace. Meghan Markle l’ha fatta davvero grossa. La famiglia reale è devastata.

Meghan Markle, regina delle polemiche

Harry e Meghan sono senza dubbio le pecore nere della famiglia Windsor. Da quando hanno deciso di lasciare l’Inghilterra ottenendo un’indipendenza economica e sociale dalla Corona britannica, cercano di condurre una vita più normale possibile.

I duchi del Sussex vivono attualmente in California con i loro due figli, Archie e Lilibet. A quanto pare, i rapporti tra loro e gli altri membri della Royal Family sono piuttosto freddi al punto che non si parlerebbero nemmeno se non per questioni importanti e ufficiali riguardanti l’Inghilterra.

L’ultimo sgarbo fatto però dai duchi del Sussex potrebbe costare loro caro. Sapete che cosa hanno combinato Harry e Meghan? La coppia non si è presentata alla cerimonia commemorativa in ricordo del principe Filippo di Edimburgo.

La ragione che si nasconde dietro la loro assenza è però diversa da quella che tutti immaginano. Ecco perché la Markle ha deciso di non volare nel Regno Unito e umiliare pubblicamente la Royal Family.

Royal Family devastata dai duchi del Sussex

Pure oltreoceano, i duchi del Sussex continuano ad essere protagonisti indiscussi dello scenario politico e sociale del Regno Unito. Nelle scorse ore si è tenuta la celebrazione commemorativa in ricordo del principe Filippo di Edimburgo scomparso nel 2021.

Grandi assenti all’evento, Harry e Meghan. Sebbene i tabloid di tutto il mondo per mesi abbiano parlato delle ragioni per le quali la coppia reale aveva deciso di non volare in Inghilterra e cioè la mancata scorta per la loro famiglia, la verità che si cela dietro questo gesto così triste è un’altra.

Meghan sarebbe stata fatta fuori dalla Royal Family. A tal proposito, spunta una indiscrezione di cui nessuno era a conoscenza. Quando nel 2021 è venuto a mancare il consorte della Regina Elisabetta, la moglie di Harry non era presente al funerale perché in attesa della piccola Lilibet Diana. Viaggiare dall’America all’Inghilterra col pancione era per lei gravoso.

Almeno questa è la versione ufficiale ma non quella reale. La verità, pare sia un’altra. Sembra che la famiglia reale abbia posto una specie di divieto alla Markle di tornare in Inghilterra dopo aver deciso di dire bye bye alla corona britannica.

L’ex attrice americana non potrebbe quindi accompagnare il consorte ad eventi pubblici riguardanti la Royal Family. Insomma, la duchessa è stata tagliata fuori dal clan elisabettiano: la frattura tra i due nuclei familiari è sempre più drammatica.