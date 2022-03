“Ho congelato i miei ovuli” Rosalinda dopo il grave problema di salute confessa tutto

By

Rosalinda Cannavò ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 durante la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ma non tutti sanno che l’attrice ha avuto dei gravi problemi di salute: scopriamo cosa è accaduto.

Nelle scorse ore, Rosalinda Cannavò è tornata al centro dell’attenzione. L’ex gieffina è stata ospite a Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara D’Urso. L’attrice ha parlato del suo problema di salute che l’ha portata a prendere una decisione che ha fatto molto discutere: scopriamo di più.

Rosalinda Cannavò, il grave problema di salute

Nella scorsa puntata di Pomeriggio Cinque, Rosalinda ha parlato di un tema molto delicato che aveva affrontato anche sul suo profilo Instagram poco tempo fa. Un argomento che sta facendo molto discutere.

Ma prima, ha raccontato i suoi gravi problemi di salute che l’hanno portata a prendere una decisione inaspettata. In particolare, la fidanzata di Andrea Zenga ha raccontato nel salotto di Barbara D’Urso:

“Ho sofferto per tantissimi anni di anoressia e di conseguenza di amenorrea che è l’assenza del ciclo. Durante quegli anni ho avuto una paura incredibile visto che la maternità è uno dei miei sogni più grandi di non poter avere figli. “

Proprio per questo motivo ha preso una decisione davvero molto importante, che ha lasciato di stucco milioni di telespettatori: scopriamo di cosa si tratta.

Rosalinda Cannavò, la decisione inaspettata

L’ex gieffina ha spiegato di voler congelare i suoi ovuli. Grazie a questo processo sarà sicura di poter avere una gravidanza anche in età più avanzata. Come in molti saprete lei è fidanzata con Andrea Zenga ed entrambi un giorno vorrebbero un figlio.

“Voglio congelare i miei ovuli per poterli utilizzare quando deciderò di avere un figlio. Se non dovessi averne bisogno potrò donarli” Siete d’accordo con la scelta di @14Cannavo? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/OM83FYdL2F — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 28, 2022

Nonostante la coppia sia più affiatata che mai, a quanto pare non è ancora arrivato il momento giusto per diventare genitori, infatti, ha deciso di sottoporsi al social freezing:

“Sto preservando la mia fertilità, al momento, come ho detto non abbiamo progettato un figlio e quindi voglio preservarmi.”

Rosalinda ha poi raccontato che Andrea Zenga è d’accordo con questa sua decisione. I due. da quasi un anno vivono insieme a Milano. Però, le loro vite professionali, non permettono alla coppia di pensare ad un matrimonio e nemmeno ad una gravidanza. Ma Zenga e la Cannavò sono sicuri di voler costruire la loro famiglia in futuro, proprio per questo l’attrice ha preso questa decisione.