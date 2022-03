Fabrizio Frizzi, quando vedrete com’è diventata la figlia vi verrà un colpo al cuore: troppo bella | FOTO

Sono ormai circa 4 anni che Fabrizio Frizzi non c’è più. La sua scomparsa, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di sua moglie Carlotta Mantovan. Dal loro amore è nata loro figlia Stella, avete visto come è diventata? E’ bellissima.

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan – Lettoquotidiano.itFabrizio Frizzi, oltre che essere stato uno dei più importanti conduttori della televisione italiana, è stato un grande padre. Sin dalla nascita di sua figlia, ha dimostrato di essere un genitore amorevole per la sua bambina. La piccola Stella è cresciuta e dagli scatti che mamma Carlotta pubblica sui social possiamo vedere com’è diventata: è stupenda.

Fabrizio Frizzi e l’amore con Carlotta Mantovan

La loro storia d’amore tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan è iniziata nel 2001, l’anno in cui lei partecipò al noto concorso di bellezza, Miss Italia. Una relazione che fece molto discutere per la notevole differenza d’età.

Quando si incontrarono per la prima volta lei aveva 17 anni e lui 43. Dopo 12 anni d’amore, i due convolarono a nozze e nacque la piccola Stella. Sono sempre stati una famiglia molto unita, ma la morte di Fabrizio ha spezzato il loro cuore.

Il noto conduttore si è spento il 26 marzo del 2018 a causa di un’ischemia cerebrale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, che ancora oggi fa molto male. Per Carlotta non è stato facile, ma nemmeno per la bambina che aveva solamente 5 anni quando ha perso suo papà.

Tutti sanno quanto Fabrizio Frizzi amasse sua figlia. In passato, durante un’intervista, rivelò di essere stato molto vicino a sua moglie durante la gravidanza e di aver assistito anche al parto.

Per lui diventare padre è stata una delle gioie più belle della sua vita. Amava tantissimo la sua piccola Stella. Oggi lei è una bambina di quasi 9 anni, ed è davvero bellissima: vediamola.

Com’è diventata Stella Frizzi? Meravigliosa | FOTO

Grazie a degli scatti che mamma Carlotta condivide sul suo profilo Instagram, possiamo vedere com’è diventata. La piccola Frizzi non viene mai fotografata in volto, dalle immagini possiamo notare dei dettagli che ricordano proprio il conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

La bambina ha i tratti femminili della madre e delle caratteristiche che sono le stesse di suo padre. Come in questo scatto, in cui si vede Stella suonare il pianoforte, la bambina ama la musica musica proprio come l’amato conduttore.