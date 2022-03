Delia incontrollabile, Alex Belli messo da parte: ha perso la testa per una famosissima | FOTO

Delia Duran senza freni. Alex Belli messo definitivamente da parte. La modella ha perso la testa per un’altra persona. Lei è famosissima.

Delia Duran innamorata proprio di lei. Alex Belli è già nel dimenticatoio. L’ex gieffina è ormai incontrollabile.

Delia Duran sorprende tutti

Ormai la modella venezuelana è diventata un volto noto del piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6 che l’ha resa una vera e propria regina della televisione, attualmente la ex gieffina è ospite fissa dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi l’accoglie ogni settimana nel suo studio in veste di amica di Lory Del Santo, una naufraga dell’edizione 2022. Molti credono però che la Duran sia destinata a diventare un’ opinionista non ufficiale dell’Isola.

La bella modella si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua relazione sentimentale alquanto turbolenta con Alex Belli, ex attore di Centovetrine. Dopo tanti alti e bassi, i due sembravano aver trovato un equilibrio. Giunge però una notizia che sconvolge: la Duran getta Belli nel dimenticatoio e perde la testa per una famosissima.

La modella venezuelana innamorata di una famosissima

L’ex gieffina si è lasciata andare a delle confessioni piuttosto piccanti facendo delle rivelazioni inattese. Come avrete potuto notare, da quando è iniziata L’Isola dei Famosi, edizione 2022, la modella venezuelana è ospite fissa della trasmissione.

In quale veste? La Blasi ha dichiarato che la presenza della Duran dipende dalla sua amicizia con Lory Del Santo ma rumors parlano però di una probabile promozione dell’ex gieffina a opinionista non ufficiale della trasmissione. Ma è ancora tutto da vedere.

Delia ha monopolizzato per oltre tre mesi su di sé l’attenzione per via della sua relazione complicata e controversa con l’ex attore di Centovetrine, Alex Belli. Il vippone aveva messo in piedi un triangolo amoroso che includeva anche la attuale opinionista de La Pupa e il secchione show, Soleil Sorge.

Dopo alti e bassi, i due sembravano finalmente aver raggiunto equilibrio e serenità ma le ultime confessioni della Duran rimescolano nuovamente le carte. Sapete che cosa ha dichiarato l’ex gieffina?

Proprio ospite da Ilary Blasi, nello studio dell‘Isola dei Famosi, Delia ha dichiarato pubblicamente il suo amore per la conduttrice del survival game.

Queste le sue parole:

“Io ho un debole per Ilary”.

Ovviamente le parole della modella volevano essere un complimento alla conduttrice dell’Isola dei Famosi che è di una bellezza davvero disarmante. Ilary è rimasta senza parole. D’altronde, quando a complimentarsi con una donna è un’altra donna, il complimento è ancora più bello.