Delia Duran, quanto sborsa Ilary per averla all’Isola dei famosi? Queste cifre se le sognava al GF Vip

Sapete qual è il cachet della Duran per la sua presenza nello studio dell’Isola dei Famosi? Ecco quanto sborsa Ilary Blasi per averla in trasmissione.

Delia Duran, nuovo volto Mediaset

Ormai Delia Duran la vediamo dappertutto. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6, l’ex gieffina è di nuovo in televisione. Neanche il tempo di mettere piede fuori dal bunker di Cinecittà che i telespettatori se la sono ritrovata, nuovamente davanti agli occhi.

Sicuramente la sua bellezza non passa inosservata tanto che addirittura l’ex premier Silvio Berlusconi ha confessato di essere un suo fan e di non aver perso nemmeno una puntata del GF Vip proprio perché c’era Delia.

Da quando è iniziata L’Isola dei Famosi, la compagna di Alex Belli è sempre stata presente in trasmissione. Ancora non è chiaro che ruolo abbia. Alcuni dicono che la sua presenza in studio sia giustificabile con il fatto che lei sia intima amica di Lory Del Santo, una naufraga della nuova edizione.

Altri, invece, mormorano che sia un’opinionista non ufficiale e presenza fissa del programma. Nel frattempo vi chiediamo: sapete quanto sborsa Ilary Blasi per averla con sé? Davvero cifre assurde.

Quanto borsa Ilary Blasi per avere in studio l’ex gieffina

L’Isola dei Famosi, edizione 2022, è iniziata da pochissimo eppure il record sembra essere stato già stabilito. La prima puntata si è conclusa con uno share che ha superato il 23% dei dati di ascolto, davvero ottimi risultati che hanno segnato in positivo il ritorno in TV di Ilary Blasi.

La nuova edizione dell’isola sta piacendo davvero tanto e ad attirare simpatia ed attenzione sono anche gli opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A loro sembra essersi aggiunto un altro volto noto, quello di Delia Duran.

Anche se non la si può considerare come un’opinionista ufficiale, la Blasi la interpella frequentemente per avere una sua opinione e un suo riscontro. Chiaramente, la presenza dell’ex gieffina non è gratuita.

Sapete quanto viene pagata la Duran? Ebbene, volendo fare un calcolo presuntivo di quanto guadagnino gli opinionisti, possiamo affermare che il cachet della bella modella si aggira tra i 15.000 e i 20.000 euro per ogni puntata.

Se mettiamo in conto che l’ex gieffina sarà presente fino all’ultima puntata dell’Isola che si concluderà a giugno, possiamo affermare che fino ad allora avrà messo da parte un altro cospicuo gruzzoletto che si aggiungerà a quello conquistato al Grande Fratello.