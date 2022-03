“Ci chiudono nella cameretta” Forum, le verità nascoste del programma che non ti vogliono dire

L’incredibile retroscena che si nasconde dietro le riprese del programma condotto da Barbara Palombelli, Forum, è particolarmente inquietante. Ecco tutta la verità a riguardo.

Il programma televisivo condotto dalla famigerata conduttrice va in onda quotidianamente ormai da innumerevoli anni. Sono numerosi i telespettatori che seguono costantemente tutte le riprese mandate in onda dagli stessi autori. Dovete però sapere che, a quanto pare, vi sono delle verità nascoste mai rivelate. Ogni giorno vengono trattate storie diverse. Le quali poi ottengono un finale pensato esclusivamente dai giudici del programma televisivo.

Nell’apparente tribunale però vi nascondono delle verità sorprendenti che nessuno mai ha avuto il coraggio di rivelare. Il format viene spacciato come originale ed esclusivo in realtà però di originale vi è ben poco. Le udienze giudiziarie sono vere e confermate dallo stesso giudice che le conferma.

Barbara Palombelli va in onda ben due volte al giorno. In ogni puntata vi sono protagonisti diversi per ben diverse problematiche da trattare. Vediamo quindi nel dettaglio cosa realmente accade all’interno dello studio.

Barbara Palombelli, cosa nasconde il famoso programma di Forum: tutta la verità

Come in ogni programma televisivo ovviamente si effettuano dei casting. In questi si selezionano i personaggi delle varie puntate che andranno poi in onda. Questi però non sono molto lontani dai mondo dello spettacolo. Ebbene si, dovete sapere che tutti coloro che appaiono nello studio interpretano in realtà un ruolo ben preciso. Per chi non lo sapesse, quelli che appaiono come delle semplici persone che tentano di risolvere i propri problemi in realtà sono dei semplici attori che recitano la parte a loro assegnata.

“A volte, in studio, vengono i diretti interessati. Altre volte facciamo interpretare le parti a persone che, in un modo o nell’altro, sono state coinvolte veramente in fatti simili. Il casting è pazzesco, le persone che scegliamo devono saper interpretare in modo credibile le parti. I protagonisti non stanno recitando, semplicemente interpretano ruoli che hanno già avuto nella vita reale”

Queste sono le parole della stessa conduttrice del programma, rilasciate durante un’intervista molti anni fa. Queste ultime confermano le ipotesi di molti, inoltre vi sono alcune confessioni degli stessi attori che hanno riscontrato innumerevoli problemi sul set. Ecco la testimonianza di alcuni di loro: “Ci viene dato un copione la stessa mattina, e chi è in grado di mettere in scena la parte nel giro di un paio d’ore ne diventa il protagonista della storia in diretta. Altrimenti viene arruolato per il pomeriggio di Rete 4, che invece è registrato. Ci portano in una stanza e ci chiudono, alla fine sei così esaurito che per davvero diventi quel personaggio.”.