“Chiede il divorzio”, Alberto ha scoperto tutto: Charlene di Monaco ha un altro: famoso e ricchissimo

C’è sempre più tensione tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock. Lui pare intenzionato a chiedere il divorzio: la sua principessa ha un altro. La persona in questione è famosa e ricchissima.

Charlene di Monaco ha già un nuovo amore? Dopo le voci di un presunto e imminente divorzio da Alberto II, spunta fuori il nome del presunto ‘amante’ di lei.

Alberto e Charlene in crisi

Non sono mesi semplici, questi, per i sovrani di Monaco. Charlene Wittstock è al centro di gossip e pettegolezzi da oltre un anno non solo per le sue condizioni di salute che hanno preoccupato il mondo intero, ma anche e soprattutto per la sua vita sentimentale.

Sebbene i medici le abbiano dato il consenso di ritornare, dopo oltre un anno lontana da casa, a palazzo reale per proseguire la sua convalescenza in compagnia della sua famiglia, la principessa avrebbe voltato le spalle alla famiglia Grimaldi volando a Berna, in Svizzera, dove pare abbia intenzione di trasferirsi.

Alberto e i figli sono rimasti invece a Monaco, con grande sorpresa di tutti. Fonti vicine alla famiglia reale comunicano che Charlene e Alberto sono in crisi e che la principessa ha bisogno ancora di un po’ di tempo per riprendersi.

Intanto, spunta fuori un’indiscrezione che lascia tutti interdetti: Charlene è ‘innamorata’ di un altro. Lui è famoso e ricchissimo.

Alberto scopre il segreto della principessa

Non è mai stato un matrimonio semplice quello di Charlene e Alberto. Non si può dire che sia sempre stato tutto rose e fiori. In più occasioni, i due hanno attraversato momenti di crisi e più volte si sarebbero anche allontanati senza destare sospetti e chiacchiericci.

La lontananza della principessa da palazzo reale per così lungo tempo, l’avrebbe portata a riflettere sulla sua relazione: forse Alberto non è la persona che vuole al suo fianco? Per settimane si è parlato di un presunto divorzio imminente, richiesto con urgenza dalla principessa.

Voci, queste, che sono state smentite però dallo stesso sovrano di Monaco con un comunicato ufficiale emesso da palazzo dei principi. Spunta però un’indiscrezione che lascia a bocca aperta: Charlene si sarebbe ‘innamorata’ di un altro uomo.

Lui, pur non appartenendo all’alta nobiltà, è ricchissimo e famosissimo. Stiamo parlando niente di meno che del cantante Lenny Kravitz. La principessa non ha chiaramente una relazione con il famoso artista ma lo adora alla follia tanto da seguirlo anche sui social!

In ogni caso, la crisi tra i due sovrani è presente. Una fonte vicina alla famiglia reale ha rilasciato un’intervista al settimanale tedesco Neue Post, affermando che la differenza di età tra marito e moglie (oltre 20 anni) e anche le differenti culture, europea uno e sudafricana l’altra, pare aver contribuito a questa crisi.