Antonella Clerici, com’è diventata la figlia Maelle? Una ragazza così non si è mai vista in TV | FOTO

Antonella Clerici, ricordate la piccola Maelle? Oggi è una splendida ragazza. Mai vista una bellezza del genere. È davvero uno spettacolo di donna.

Antonella Clerici, regina della TV

Tra i volti più amati del piccolo schermo non possiamo non menzionare Antonella Clerici. Lei che da tanti anni è presente in televisione, si può senza dubbio definire come la regina del piccolo schermo, in particolare della Rai.

Buona, gentile, solare, ironica e divertente, è una presenza positiva del piccolo schermo. Ha conquistato l’affetto dei telespettatori che, dopo tanti anni dalla sua prima apparizione pubblica, continuano ad amarla ancora oggi come se fosse il primo giorno.

Volto noto de La prova del cuoco ma anche di altre trasmissioni di successo come Ti lascio una canzone e The voice senior, la Clerici è stata definita dagli altri personaggi della televisione come una collega straordinaria.



Donna, compagna e mamma meravigliosa, Antonella Clerici ha un rapporto speciale con sua figlia. Ricordate la piccola Maelle? Oggi è una splendida, piccola donna.

Ecco come è diventata Maelle, la figlia della conduttrice

Antonella Clerici è una mamma e una compagna serena e appagata. Fidanzata da diversi anni con Vittorio Garrone, con il quale convive in una splendida tenuta immersa nel verde, ha una figlia di nome Maelle, nata nel 2009 dalla relazione con Eddy Martens, suo ex compagno.

Maelle oggi ha 13 anni ed è la fotocopia della splendida mamma. Le due si somigliano davvero tantissimo, la bellezza è proprio una dote di famiglia. Timida, introversa e spesso fuori posto, Antonella Clerici parla della figlia come di uno splendido fiore che aspetta solo di sbocciare.

Ecco che cosa ha detto in una recente intervista proprio a proposito di Maelle:

“Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione, anche se studia tanto e sa di essere preparata. Maelle è come me, non ama mostrarsi”.

Alta un metro e settanta, con una grande passione per la cucina e un amore immenso per gli animali, è proprio l’orgoglio di mamma Antonella. Le due sono legate da uno splendido rapporto: più che mamma e figlia sembrano due amiche.

La Clerici ha sempre cercato di mantenere riservata la sua vita privata e di non puntare i riflettori su sua figlia che vuole crescere lontano dalla popolarità, vivendo una vita normalissima.