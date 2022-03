Amici, proprio lei vuole abbandonare la scuola: la davano tutti per vincitrice | VIDEO

By

La giovane allieve, possibile vincitrice del programma di Amici, decide inspiegabilmente di lasciare la scuola. Ecco di chi si tratta e perché ha preso questa decisione inaspettata.

Il serale del rinomato programma è iniziato ormai da diverse settamene, i giovani allievi si sono ritrovati davanti ad un’atmosfera del tutto nuova provando così della emozioni contrastanti. La felicità di aver raggiunto un piccolo passo vicino il traguardo si scontra infatti con la tremenda ansia di dover abbandonare tutto per un semplice errore. D’altronde gli allievi si ritrovano all’interno della casetta da più di sei mesi, nei quali hanno affrontato incredibili sfide sia per quanto riguarda il punto di vista tecnico e sia per quanto riguarda il punto di vista personale.

Nelle ultime puntate abbiamo visto diversi giovani talenti lasciare definitivamente il programma per via delle doverose e caratteristiche eliminazioni del talent. La pressione inizia quindi a giocare un ruolo fondamentale nelle varie esibizioni. I maestri, credono fortemente nei propri allievi e sono fieri del percorso da loro intrapreso.

D’altro canto però gli allievi non sono pienamente convinti di essere all’altezza di una programma di tale portata. Numerosi sono i dubbi e diverse sono le preoccupazioni che ossessionano i talenti, per questo motivo infatti, una di loro, ha preso una decisone completamente inaspettata.

La giovane allieva decide inspiegabilmente di abbandonare Amici: di chi si tratta

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad una scena del tutto inaspettata. Come ben saprete il lavoro di ognuno di loro è minuziosamente scansionato dai vari giudici e non solo. Una giovane allieva in particolare è migliorata incredibilmente, rapendo la scena ad ogni talento presente nella scuola.

Questa però, tuttora non si sente all’altezza della situazione e pansa che a breve verrà eliminata. Questo pensiero che le tormenta la mente ha preso il sopravvento e l’ha letteralmente fatta scoppiare in un mare di lacrime.

“Non voglio uscire prima di non aver dimostrato il lavoro che ho messo, anche mentalmente il lavoro che ho fatto. Poi se uscissi tipo alla prossima puntata uscirei con dei rimpianti e non voglio con dei rimpianti. Forse adesso vedo tutto così perché comunque è la seconda puntata che mi va male. Molto meglio rispetto all’altra rispetto a livello di come mi sono sentita io. Perché l’altra c’era l’ansia della prima puntata, oggi mi son divertita, mi son sentita bene. Pensare a questo.. mi dispiace capito. Io andrei via senza aver concluso determinate cose.”

Carola dopo la seconda puntata del serale.. 😭 pic.twitter.com/8n6OmCVWsv — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) March 30, 2022

Queste sono le parole della giovane ballerina Carola, la quale teme di dover abbandonare fin dalla prossima puntata. Inoltre pensa che non sarebbe corretto e per questo motivo le balena in testa il pensiero di troncare il suo percorso ancor prima del dovuto.