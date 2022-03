Al Bano, la famiglia si allarga sul serio: diventa ‘papà’ per la sesta volta | FOTO

Il famigerato cantante Al Bano diventa nuovamente ‘papà’ per la sesta volta, la famiglia si allarga incredibilmente. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questo ultimo mese il cantante si è ritrovato in una situazione a dir poco straordinaria e fuori dal comune. Nonostante gli innumerevoli anni di carriere e la notorietà acquisita grazie al sua musica, il cantante ha continuato ad essere un uomo buono con animo gentile. Cosa alquanto rara dal momento che, in numerosi, una volta raggiunta l’apice dalla propria carriera mutano diventando tutto ciò che hanno sempre odiato. Ebbene, ad oggi lui ha dato nuovamente dimostrazione del suo amore per la vita.

Come ben saprete l’atmosfera globale è particolarmente appesa ad un filo sottile che da un momento all’altro potrebbe cedere e far calare le tenere sulla Terra. Sono infatti ormai diverse settimane che la popolazione ucraina combatte per la vita. Ebbene si, per la vita dei propri cari e per dare un futuro ad una generazione nata e cresciuta in ambienti ostili privandosi così della vera gioia di vivere.

La guerra scatenata dall’armate russe sta dando origine ad una distruzione inimmaginabile. I capi di stato temono che, da un momento all’altro, possa accadere l’impensabile e che la generazione di oggi possa assistere ad una terza guerra mondiale, molto più distruttiva delle precedenti se si utilizza il nucleare.

Il cantante Al Bano allarga definitivamente la propria famiglia: tutta la verità a riguardo

In queste ultime ore è trapelata una notizia alquanto inaspettata. Secondo quanto lui stesso ha affermato, nella sua stessa abitazione, il cantante ha ospitato dei profughi provenienti dall’Ucraina. Si tratta di una famiglia che è letteralmente scappata dal proprio Paese per salvarsi la vita. La madre, insegnante, insieme ai suoi tre figli di 7 anni, 16 anni e 17 anni.

“La prima sera non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli. Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene. Mi hanno chiesto: “ma quante stelle ha questo albergo?” – Io ho risposto ridendo: ‘è un 4 stelle!’ – E loro -“No no, ne ha almeno 10 secondo me!. Io mi sento responsabile di questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli. È mio dovere oggi pensare a loro.”

Queste sono le parole del cantante rilasciate durante un’intervista. La famiglia pare che si trovi a casa sua ormai da alcuni giorni e tutti riescono a comunicare parlando però solo in inglese.