UeD, risveglio traumatico: finisce diretta in ospedale | Ora è sotto controllo

Amatissimo volto delle trasmissioni mariane finisce in ospedale. Ecco chi è la protagonista di Uomini e Donne che ha dovuto affrontare un risveglio traumatico. Tutti i dettagli.

UeD, paura per un’amatissima protagonista

Uomini e Donne è la trasmissione di punta Mediaset, condotta da oltre vent’anni da Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo accoglie nella sua casa, giovani ragazzi e ragazze ma anche dame e cavalieri, che si presentano al suo cospetto per trovare l’altra metà della mela.

In tanti anni di messa in onda, molte coppie si sono formate e giurate amore eterno dinanzi a Maria che, come un Cupido moderno, ha scoccato tante frecce dell’amore. Proprio ad volto noto di Uomini e Donne, è accaduto qualcosa che ha fatto spaventare i fan.

Sapete chi è finita in ospedale? Lei è la pupilla di Maria De Filippi, una delle persone più care alla conduttrice. Ecco di chi stiamo parlando e cosa le è accaduto.

Chi è la pupilla della De Filippi finita in ospedale

Risveglio traumatico per un’amatissima protagonista di Uomini e Donne. La bellissima in questione è finita in ospedale. Stiamo parlando di Sabrina Ghio.

La ballerina ed ex allieva di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, è in attesa della sua seconda figlia e nelle scorse ore ha pubblicato una Instagram Story che ha allarmato, e non poco, i suoi tantissimi fan.

La Ghio ha mostrato l’immagine di un ospedale dove sono presenti alcune sedute e su una di queste, si possono intravedere i suoi piedi. Che cosa è successo alla bella Sabrina? Dovete sapere che l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto diversi problemi di salute.

Dopo la diagnosi di papilloma virus che ha rischiato di procurarle un tumore al collo dell’utero e dopo 3 aborti spontanei che l’hanno gettata in una spirale di desolazione e depressione, finalmente il sereno sembrava essere tornato anche nella sua vita.

Carlo Negri, suo compagno da diversi anni, la scorsa estate le ha fatto una meravigliosa proposta di matrimonio e i due sono in attesa della loro prima figlia insieme. Proprio in questo momento di così grande felicità, la Ghio è ritornata in ospedale.

La pupilla di Maria De Filippi ha voluto però tranquillizzare i tanti fan affermando che il suo ricovero in ospedale dipende da un esame necessario, quello della curva glicemica, che deve essere fatto durante la gravidanza per scongiurare eventuali rischi di diabete gestazionale. Sabrina dunque sta bene ed è tutto sotto controllo. I suoi seguitori possono tirare un sospiro di sollievo.