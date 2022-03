UeD, frase cattivissima di Pinuccia contro Tina e lei scoppia a piangere: è addio, lascia lo studio

Le parole particolarmente taglienti della dama Pinuccia feriscono incredibilmente l’opinionista Tina Cipollari. Il suo viso si riga di lacrime ed abbandona prontamente lo studio di UeD.

Nelle ultime ore è accaduto letteralmente l’impensabile. Solitamente siamo abituati a vedere un carattere particolarmente forte dell’opinionista. In pochi però sono a conoscenza di alcune sue sfaccettature che difficilmente vuol mostrare. Il suo atteggiamento è ormai una parte integrante e dominante del programma stesso, la sua sola presenza infatti da vita a situazioni letteralmente impensabili ed incredibilmente sorprendenti. Spesso vediamo la donna comportarsi in un determinato modo, mostrandosi appunto forte e dotata di una corazza infrangibile.

Questo però non significa affatto che lei sia effettivamente solo ed esclusivamente così. Bisogna infatti ricordare al pubblico che ciò che si vede dietro uno schermo è semplice fantasia. Delle volte infatti vi sono dei copioni da seguire e ciò che accade non sempre è dettato dalla pura sincerità di due persone.

Questa volta però ciò che è accaduto all’interno del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi non era affatto programmato ed anzi, le azioni di Tina hanno stupito perfino la conduttrice stessa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa ha realmente scatenato questa sua reazione.

Tina Cipollari abbandona lo studio di UeD in lacrime per via delle parole di Pinuccia: cosa è successo

Come vi abbiamo già anticipato nello studio di Uomini e Donne solo poche ore fa è accaduto davvero l’impensabile. La dama ha infatti deciso di far pace con il cavaliere Alessandro. Questa sua decisione ha fatto scattare Tina, la quale non prova una particolare simpatia nei confronti della donna.

Al che, la dama, ha iniziato a protestare ed ovviamente gli animi si sono accesi incredibilmente. L’opinionista è perfino arrivata al punto di usare delle parole molto forti nei confronti della donna molto più grande di lei.

Quest’ultima però ha prontamente deciso di controbattere tenendole testa ed esagerando a sua volta con frasi particolarmente taglienti. “Maleducata e villana. Con gli ospiti non si ci comporta in questa maniera. Dov’è l’educazione? Dov’è sua madre che le ha insegnato l’educazione? Villana.” – Queste sono le parole di Pinuccia, le quali hanno particolarmente toccato la donna: “Senti, non ti permettere, devi parlare di me. Non parlare delle persone che non ci sono più. Prenditela con me non con mia madre.” Per chi non lo sapesse la dama ha perso la madre e questo per lei è ancora un tasto dolente.

Per questo motivo infatti l’opinionista, ha deciso di abbandonare definitivamente lo studio. Lei era visibilmente provata ed il suo viso ha iniziato a rigarsi dalle sue stesse lacrime. Successivamente non è più rientrata nemmeno per il termine della puntata.