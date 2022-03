Regina Elisabetta, viso pallido e spentissimo: lo ha fatto per il suo amore Filippo | Straziante

La Regina Elisabetta torna a farsi vedere in pubblico per un’occasione particolare e decisamente straziante. Il suo viso pallido e spento sono la dimostrazione reale del suo dolore.

In questi ultimi tempi vi abbiamo parlato molto delle condizioni di salute di Sua Maestà la Regina, Questi ultimi mesi infatti si sono rivelati particolarmente complicati per lei, i motivi effettivamente sono numerosi, inoltre le sue condizioni di salute iniziano a far preoccupare tutti i suoi cari e non solo. I sudditi della Corona sono incredibilmente legati a lei, il suo percorso passato ha caratterizzato notevolmente il pensieri che questi ultimi infatti hanno nei suoi confronti.

Nonostante l’età la donna ricopre incessantemente il suo ruolo adempiendo a tutti i sui compiti, salute permettendo, dimostrando così la sua fedeltà al popolo. Le vicende che hanno gravemente colpito la Famiglia Reale in questi ultimi anni però hanno influenzato notevolmente sulla sua vita.

Gli scandali che vedono come protagonista la sua famiglia infatti hanno attirato l’attenzione del mondo intero, inoltre la perdita del suo amato marito ha condizionato molto la sua quotidianità. La sua perdita infatti l’ha letteralmente straziata ed ha perfino influenzato negativamente sulle sue condizioni di salute.

Regina Elisabetta, il suo viso pallido è la prova del suo dolore lancinante per lui

In molti sottovalutano i sentimenti della donna, d’altronde lei si è sempre mostrata composta ed in ordine nonostante le innumerevoli avversità. Il ruolo che ricopre infatti non le consente di esprimere pienamente le sue emozioni.

Nelle ultime ore però il suo viso spento ed incredibilmente pallido hanno straziato tutti i presenti. Solo poche ore fa si è tenuto un memoriale in ricordo del Principe Filippo, il quale purtroppo è venuto a mancare circa un anno fa, esattamente il 9 aprile del 2021.

La famiglia tutta infatti si è riunita per poter dare un ultimo addio a colui che li ha sempre sostenuti ed aiutati in qualsiasi situazione. La messa in suo onore si è tenuta proprio a Westminster ed hanno partecipato perfino gli eredi al trono più giovani. Dopo che l’intera famiglia ha preso posto la Regina ha raggiunto tutti, aiutandosi con un bastone da passeggio per poter camminare, essendo inoltre aiutata dal figlio Andrea.

Lei è apparsa quindi in pubblico per la prima volta dopo molto tempo. Pallida e visibilmente provata ha continuato ad assistere alla messa in onore del defunto marito. Il suo viso, come si può ben notare, è la rappresentazione del dolore che, dalla scomparsa di Filippo, continua a provare silenziosamente.