Padova, mamma e neonato investiti sulle strisce pedonali: morto il piccolo Anas, aveva 3 mesi

L’incidente costato la vita a un bimbo di appena 3 mesi è avvenuto in via Plebiscito a Padova, nel pomeriggio di lunedì.

Il conducente dell’auto che ha investito i due pedoni non si sarebbe accorto di loro. Quando se li è trovati davanti, ha tentato di frenare, ma ha preso in pieno il passeggino. La mamma del piccolo è stata ricoverata in stato di choc.

Incidente mortale a Padova

Ancora sangue sulle strade di Padova. Dopo l’incidente avvenuto lunedì mattina sulla Tangenziale, tra l’uscita 10 e 11 in direzione Padova Est, e costato la vita a Laura Lazzaro, giovane mamma di 37 anni, un altro dramma si è registrato nel centro della cittadina veneta.

Nel pomeriggio di lunedì un’auto ha travolto una mamma e un neonato, che si trovava nel suo passeggino, mentre attraversavano le strisce pedonali in via Plebiscito.

Il conducente dell’auto avrebbe sorpassato un’altra vettura, che aveva dato la precedenza ai due pedoni, quando se li è trovati davanti.

Ha cercato di frenare, ma, nonostante non sembra procedesse ad altissima velocità, non è riuscito a evitare l’impatto.

Il neonato è stato sbalzato via dal passeggino e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. La mamma è rimasta illesa.

Trasferito al vicino ospedale di Padova, il piccolo Alan, tre mesi appena, non ce l’ha fatta. È spirato qualche ora dopo il ricovero.

La mamma è stata ricoverata in ospedale, sotto choc, ma ha riportato ferite lievi.

La dinamica

Alla guida della vettura che ha travolto mamma e figlio c’era un marocchino di 46 anni. La donna, 34enne di origini straniere, stava andando a prendere un altro figlio alla scuola materna, poco distante, quando è avvenuta la tragedia.

Sul posto sono accorsi i tecnici del Suem, ma le condizioni del piccolo Alan sono apparse disperate.

Nonostante la corsa in ospedale, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Quello del pomeriggio è stato il secondo incidente mortale avvenuto nella giornata di lunedì sulle strade del padovano.

Ieri mattina, lungo la Tangenziale a Padova, tra l’uscita 10 e 11 in direzione Padova Est, si è verificato un drammatico schianto che ha visti coinvolti tre mezzi pesanti e due vetture.

Nell’incidente sono rimaste ferite 3 persone, mentre una giovane mamma di 37 anni, Laura Lazzaro, è deceduta poco dopo.

I mezzi coinvolti viaggiavano tutti in direzione nord. Ad avere la peggio è stata proprio la Renault Clio su cui viaggiava la vittima.

Gli altri 3 feriti, tutti in maniera lieve, sono stati trasportati nell’ospedale del capoluogo veneto. Saranno dimessi tutti nei prossimi giorni.