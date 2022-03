Jurgens, la figlia è di una bellezza inaudita: altro che la bonas di Avanti un altro! | FOTO

Oltre ad essere un personaggio della televisione italiana, Stefano Jurgens è un paroliere ed un autore televisivo. Pochi, però, conoscono la sua vita privata. Avete mai visto sua figlia? E’ davvero bellissima!

Ad Avanti un altro Jurgens non ricopre soltanto il ruolo di giudice ma anche quello di storico autore.

Chi è Stefano Jurgens

Stefano Jurgens è uno degli storici autori del programma condotto da Bonolis Avanti un altro. Insieme a Marco Salvati, però, da qualche anno, è diventato anche giudice del programma. Jurgens è un paroliere e un autore di programmi di successo, nonché figlio d’arte. Suo padre Maurizio, infatti, era anche lui autore e sceneggiatore. Con Paolo Bonolis è amico e collega da oltre 25 anni e, secondo Stefano è lui la vera guida di tutto il programma.

Intanto, però, è lui a scrivere la maggior parte delle domande bizzarre e delle battute nonsense che Bonolis dirà nel corso del programma, in modo che i quiz non risultino affatto seri ma strampalati. Non solo con Bonolis, l’autore ha lavorato con nomi quali Heather Parisi e Adriano Celentano ma, soprattutto, con Corrado.

Proprio a Corrado si lega un ricordo particolare di Jurgens: nella canzone Carletto, il bambino era proprio su figlio Simone di 3 anni. Una canzone che poi finì per essere interpretata, quasi parlata, dallo stesso Corrado che, però, in cambio volle un bimbo per il ritornello. La canzone rimase tra le prime dieci in classifica per molto tempo.

Chi è sua figlia

Sulla sua vita privata Stefano ha sempre cercato di mantenere la privacy più serrata. Nonostante questo, negli ultimi tempi, sembra essere trapelato un gossip secondo cui fosse fidanzato con Viviana Cordella, attrice e modella che ha partecipato a Ciao Darwin. In realtà, lo stesso Jurgens ha poi smentito dicendo soltanto che è una cara amica.

Certo è che nella sua vita una donna c’è ed è anche bellissima. Oltre a suo figlio Simone, Stefano Jurgens ha anche una figlia che si chiama Vanessa. Di lei non si sa molto, soltanto che la sua bellezza può fare davvero invidia alla bonas di Avanti un Altro.

Vanessa Jurgens sta seguendo le orme del padre. Attualmente, infatti, sta cercando di farsi strada nel mondo della scrittura televisiva occupandosi di alcuni programmi.